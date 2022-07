Energieversorgung in Deutschland - Bestandsimmobilien weisen im Schnitt den schlechten Energiekennwert E auf (FOTO)

Berlin (ots) -



- Alter Gebäudebestand wirkt sich negativ auf Energiebilanz der untersuchten

Wohnhäuser aus

- 62 Prozent der Haushalte heizen mit Gas, das im Durchschnitt in der

Energieklasse E liegt

- Nur 22 Prozent der Immobilienbesitzer haben bisher eine staatliche Förderung

zur Sanierung in Anspruch genommen



Angesichts der stark gestiegenen Energiekosten fürchten viele Verbraucher hohe

Nachzahlungen und warten gebannt auf die nächste Nebenkostenabrechnung. Das

Thema Energieeffizienz von Wohngebäuden steht in Deutschland allerdings auch in

Klimafragen zunehmend im Fokus. Eine Auswertung von Energiekennwerten der durch

McMakler ( McEnergieausweis (https://www.mcenergieausweis.de/) ) ausgestellten

Energieausweise zeigt: Insbesondere Bestandsimmobilien* belasten die deutsche

Klimabilanz, denn sie weisen im Durchschnitt den schlechten Energiekennwert E

auf. Zudem zeigt eine von McMakler in Auftrag gegebene Online-Umfrage, dass rund

60 Prozent der Immobilienbesitzer in Deutschland die Energieklasse ihrer

Immobilie überhaupt nicht kennen.