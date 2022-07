Nach wie vor hohe Baumaterialpreise / Neben steigenden Kosten erschwert auch der Materialmangel die Bautätigkeit

Berlin (ots) - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lagen die Erzeugerpreisegewerblicher Produkte im Juni 2022 um 32,7 Prozent über dem Niveau von Juni2021. "Bei vielen Baumaterialien fällt der Preisanstieg sogar noch deutlichhöher aus als der Durchschnitt. Die Bauunternehmen sind insbesondere von denPreissteigerungen bei Stahlprodukten betroffen: Der Preis für Betonstahl lag imJuni um 53,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Da fällt auch der jüngsteRückgang von Mai auf Juni um 2,8 Prozent kaum ins Gewicht. Es wundert somitnicht, dass der Preisindex für den Neubau von Straßenbrücken jüngst um 21,5Prozent zugelegt hat. Der Anteil an Stahl- und Metallbauarbeiten ist hier mit 10Prozent schließlich besonders hoch", kommentiert der Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, die vomStatistischen Bundesamt heute veröffentlichten Erzeugerpreisindizes für inDeutschland produzierte, gewerbliche Produkte.Müller: "Die steigenden Kosten machen den Bauunternehmen nach wie vor sehr zuschaffen. Zum einen müssen langlaufende Projekte, die mit deutlich niedrigerenPreisen kalkuliert wurden, zu höheren Kosten abgearbeitet werden. Und zumanderen erschweren die hohen Baumaterialpreise und auch insbesondere derenVolatilität die Kalkulation neuer Projekte. Hinzu kommt, dass der vereinzelteMaterialmangel die Bautätigkeit behindert. Hiervon ist immer noch ein Großteilder Bauunternehmen betroffen." Der Anteil sei laut ifo Konjunkturtest zwar vonMai mit ehemals 52 auf 44 Prozent im Juni gesunken, die Betroffenheit sei damitaber immer noch hoch und je nach Gewerk auch unterschiedlich. Am schlimmstenträfe es - mit einem Anteil von jeweils 48 Prozent - die Unternehmen desgewerblichen Hochbaus sowie des Wohnungsbaus. "Neben den hohen Stahlpreisenbelasten auch die hohen und weiter steigenden Energie- und Mineralölpreise dieBranche. Insbesondere Dieselkraftstoff schlägt hier zu Buche, schließlichentfällt hierauf die Hälfte des Energieverbrauchs im Baugewerbe. Und der Preisfür Diesel ist binnen Jahresfrist um 52,4 Prozent gestiegen", erläutert Müllerdie Situation. Der Erzeugerpreis für Energie hätte sogar um 86,1 Prozent überdem Vorjahreswert gelegen, der Preis für Bitumen um 69,6 und für Asphalt um 30,2Prozent. "Und hier scheint vorerst kein Ende in Sicht zu sein, schließlichlegten die Preise binnen Monatsfrist noch weiter zu." Der Preis für Energie seivon Mai bis Juni um 1,6, für Dieselkraftstoff um 1,9, für Asphalt um 3,1 und fürBitumen sogar um 6,3 Prozent gestiegen.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes.Pressekontakt:Britta FrischemeyerPressesprecherinHauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.Tel. 030 21286-229 / E-Mail: mailto:britta.frischemeyer@bauindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/5277294OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.