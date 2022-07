Börsengang im Oktober 2013. Ausgabepreis 7,50 Euro. Mißmanagement, fehlerhafte Bilanzen und häufige Wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat führten zu zweistelligen Millionenverluste. Im Tief stürzte die Aktie Ende 2018 auf 1,59 Euro. Doch seitdem geht es wieder aufwärts. Beim aktuellen Kurs von 6,30 Euro besteht noch Luft nach oben. Statt Abenteuer im Cyberspace besinnt sich Bastei Lübbe auf das klassische Buchgeschäft. Gerne auch in moderner Form als Audio und E-Book. Etwa ein Drittel des Konzernumsatzes ist digital! Soheil Dastyari, der das Unternehmen als neuer CEO leitet, legte gerade die Jahresbilanz vor (per Ende März). Das Zahlenwerk reißt einen zwar nicht vom Hocker, doch es ist solide. Der Konzernumsatz kletterte um 2% auf 94,5 Millionen. Der operative Gewinn wird geboostert durch Sondereffekte, das Ebit kletterte um 35% auf 14,7 Millionen. Das Konzernergebnis legt sogar um 40% auf 11 Millionen zu. 2,6 Millionen entfallen auf Sondererträge: Ein unverhoffter Dividendenregen von einer Tochter und die Rückzahlung eines bereits abgeschriebenen Darlehens. Ohne Berücksichtigung der Einmaleffekte erhöhte sich der operative Gewinn auf 12,1 Millionen, was einer Marge von 12,8% entspricht. Das Fundament des stabilen Geschäfts sind die neuen Bestseller von Romanautor Ken Follett und dem Drogeriekönig Dirk Rossmann mit den Titeln „Never“ bzw. „Der Zorn des Oktupus“. Die Zeiten der Existenzgefährdung sind längst vorbei, die Eigenkapitalquote komfortable 54%. Bei der Dividende gehen die Kölner in die Vollen. Bastei Lübbe zahlt für das vergangene Jahr eine von 29 auf 40 Cent je Aktie erhöhte Dividende. Ausschüttungsrendite satte 6,3%. Die Kölner setzen stark auf Internet-Communities, in denen die Leser in Kontakt mit den Autoren oder Gleichgesinnten treten können. Mit innovativem Marketing können über das Netz vor allem jüngere Leute angesprochen werden. Die Rheinländer versprechen sich von Community-Verlagen Wachstumspotential. Ihr Anteil beläuft sich auf 27%. Bekannt geworden ist der Verlag durch die Romanhefte wie „Jerry Cotton“ oder „Der Bergdoktor“. Bastei Lübbe möchte mittelfristig die 100 Millionen Umsatzmarke knacken. Ursprünglich sollte es schon im neuen Turnus klappen. Doch Unternehmenslenker Dastyari plant wegen der konjunkturellen Eintrübung vorsichtig: Das Umsatzziel wird auf die Range zwischen 90 und 95 Millionen gekappt, das Ebit soll in einer Spanne zwischen 9,5 und 10,5 Millionen landen. Das entspricht einer Ebit-Marge zwischen 10 und 11%. Aktueller Börsenwert 84 Millionen. Weniger als der Jahresumsatz! Das KGV (2022/23) schätzungsweise 12. Günstig. Die Aktionärsstruktur gefällt uns. Mehr als 40% liegen in den Händen des Familienclans, mit gut 15% hat sich Rossmann beteiligt. Fazit: Der Traditionsverlag befindet sich wieder in der Erfolgsspur. Wachstumssprünge sind nicht zu erwarten, aber die Kölner verdienen gutes Geld. Der Kurs hat weiteres Potential.