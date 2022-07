München (ots) - Mit Bestnoten für Beratung und Service liegt Interhyp im Ranking

Die Tester haben in diesem Jahr erneut wegen der Pandemie die Beratungen online,telefonisch oder als Videoberatungen geprüft. Alle getesteten Institutedurchliefen ein dreistufiges Testverfahren: Im ersten Schritt wurden Konditionenfür verschiedene Kundenkonstellationen abgefragt. Danach untersuchten dieTester, wie die Anbieter auf individuelle Wünsche und Fragen der Kundinnen undKunden eingehen. Und zum Schluss wurden durch Testanrufe und Internetrecherchengeprüft, wie sich die Institute gegenüber Interessentinnen und Interessentenverhalten und welche Informationen sie zur Verfügung stellen. "Wir freuen unsjedes Jahr wieder über die erstklassige Bewertung für Beratung und Service.Gerade in einem so anspruchsvollen Umfeld wie heute sind unsereFinanzierungsberaterinnen und -berater als Sparringspartner gefragt", sagt JörgUtecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Wir sind sehr stolz auf unsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in dieser herausfordernden Marktlagetäglich mit Empathie und Leidenschaft für individuelle Finanzierungslösungenstark machen und so ihre Beratungsexzellenz einsetzen."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt andie Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hatdas Unternehmen 2021 ein Finanzierungsvolumen von 34,2 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindetdie Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickeltenBaufinanzierungsplattform Home mit kundenorientierten Digitalangeboten und dervielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und-spezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnenund Kunden und Partner präsent.