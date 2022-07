Um zu verhindern, dass das neue Gesetz überhaupt in Kraft treten kann, hatten Betroffene Ende 2020 bereits etliche Eilanträge in Karlsruhe eingereicht. Diese waren damals kurzfristig abgewiesen worden. Nun ist das Verfahren auch in der Hauptsache abgeschlossen.

Anlass für die Verschärfung waren mehrere große Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen im ersten Jahr der Pandemie. Sie hatten erneut ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in der Branche geworfen.

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die in der Corona-Pandemie verschärften Vorschriften gegen Missstände beim Personal in Schlachthöfen bleiben unverändert in Kraft. Mehrere Verfassungsbeschwerden betroffener Unternehmen hatten keinen Erfolg, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden die sechs Klagen eines Wurstherstellers und verschiedener Zeitarbeitsfirmen gar nicht zur Entscheidung angenommen - die Begründung habe jeweils nicht den Anforderungen genügt. (Az. 1 BvR 2888/20 u.a.)

