IT-Security wird zur Netzwerkfunktionalität und braucht kein physisches Rechenzentrum mehr / SASE bringt für Unternehmen jeder Größe ein neues Sicherheitsdenken und bindet alles ein

Köln (ots) - Für IT-Abteilungen in Unternehmen gibt es zwei Zeitrechnungen: VorCorona und die Neuzeit. Die Arbeitswelt hat sich in sehr kurzer Zeit massivverändert und Dezentralisierung durch Homeoffice oder Shared Desks zum neuenStandard gemacht. Dem muss auch die Sicherheitsarchitektur in der IT folgen:"Der Ankerpunkt früher war das Rechenzentrum, um das sich quasi alles gedrehthat. Heute sind Unternehmen - ob Mittelstand oder Großindustrie - längst in derCloud, während die Mitarbeiter zuhause sitzen und sich das WLAN mit demFernseher, dem Staubsauger und anderen Geräten ohne jede Sicherheitseinstufungteilen müssen. Die Risiken durch externe Angriffe, die heute automatisiertablaufen, kann man sich leicht ausmalen", sagt Andreas Schlechter,Geschäftsführer von Telonic. Das auf IT-Sicherheit und Netzwerke spezialisierteSystemhaus migriert mit führenden Tools die Sicherheit in die Cloud und stelltsie als ein Cloud Area Network (CAN) zur Verfügung. Damit gehört das Unternehmenzu den ersten, die bereits eine umfassende Lösung für Secure Access Service Edge(SASE) in Deutschland ausliefern können. Den Begriff SASE hat das AnalystenhausGartner geprägt und bezeichnet damit ein Modell, das Security alsNetzwerk-Funktionalität definiert und als Cloud Service ausliefert - analog zudem Modell des Cloud Area Network, das Telonic entwickelt hat.Rundum-SchutzDie Sicherheit wird dabei zum integralen Bestandteil eines Netzwerkes, egal vonwo der Zugriff erfolgt oder welche Anlagen, Endpoints oder Geräte angeschlossenwerden. "Es ist ein wenig wie im Straßenverkehr: Wir haben viel Mühe in dieAbsicherung der Fahrzeuge gesteckt, aber die Straßen komplett vergessen. Jetzthaben wir in der IT die mitdenkende Straße verfügbar und reduzieren damit dasRisiko deutlich", erklärt Andreas Schlechter von Telonic. Besonders attraktivist das Modell für Unternehmen, die ihre eigene Hardware auf ein Minimumreduzieren möchten: Denn egal wo die Serverkapazitäten liegen, über das SASE-oder CAN-Modell ist jederzeit für das aktuell höchsterreichbareSicherheitsniveau gesorgt. Viele der Technologien aus den vergangenen Jahrenhaben indes neue Herausforderungen an die Security gestellt. So vereinfacht derAnschluss per SD-WAN beispielsweise die Konfiguration eines VPN-Split-Tunnels -allerdings müsste idealerweise jeder einzelne Standort eine eigene Firewallbekommen. Die Anschaffung und Administration dieser Geräteflut ist allerdingskaum zu schaffen. CAN stellt hochverfügbare und hochperformanteDatenverbindungen von Cloud zu Cloud, Cloud zu User und Cloud zu Branches, wenngewünscht auch mit entsprechender "Security-as-a-Service", zur Verfügung.