tesa erklärt Klebebänder zu Helden / Haarklein oder stark wie Herkules Klebebänder sind wahre Alleskönner und überraschen mit unerwarteten Superkräften (FOTO)

Norderstedt (ots) - Mit knapp 5 Mikrometern deutlich dünner als ein Haar,

hitzeresistent bis zu 500°C und so stark, dass man mit wenigen Streifen einen

Kleinwagen anheben kann: Klebebänder sind wahre Superhelden und Alleskönner.

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender

Systemlösungen, hat in seiner aktuellen Kampagne die spannendsten Fakten und

Anwendungsmöglichkeiten über tesa Produkte zusammengetragen - und das mit

erstaunlichen Ergebnissen.



Wer bei dem Namen tesa gleich an das berühmte tesafilm® denkt, wird überrascht

sein, wie vielfältig die über 7.000 Klebelösungen des Unternehmens sind. Nur 300

von ihnen sind klassische Endkunden-Produkte, den Löwenanteil der tesa

Innovationen bilden hingegen eigens für Industrie und Gewerbe entwickelte

Spezial-Anwendungen, die es in sich haben. So finden sich zum Beispiel in einem

Smartphone heute bis zu 70, meist doppelseitige tesa Klebebänder. Das kleinste

von ihnen ist knapp 5 Mikrometer dünn und damit 20-mal feiner als ein Haar. Ein

weiteres Tape bietet mit 30 N/mm2 enorme Haftfestigkeit auf kleinsten

Oberflächen und wird bei vielen Smartphones mit einer Breite von nur 0,4 mm

rückseitig unter der Kameralinse verbaut. Dasselbe Klebeband hält zum Beispiel

auch den Chip auf EC-Karten sicher und fest in der Fassung.