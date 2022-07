Kapital 1852 stärkt Hospitality-Möbel-Anbieter MAY für die Zukunft

Düsseldorf (ots) -



- MAY ist ein führender Möbelanbieter im Hospitality-Segment mit breiter

Produktpalette in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, sowie für

Gesundheitsbetriebe und Büroeinheiten

- Hospitality-Aufschwung nach der Pandemie sowie veränderte Ansprüche an die

Ausstattung begünstigen das Marktpotenzial für Möbel- und Einrichtungsanbieter

- Zukünftig stehen die Ausweitung der Kundensegmente "Office" und "Health &

Care" sowie die Erschließung von neuen attraktiven Marktregionen im Fokus



Der von der Beteiligungsgesellschaft Kapital 1852 Beratungs GmbH ("Kapital

1852") verwaltete Fonds Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Equity Invest IV "MidCapPlus"

hat sich mehrheitlich an der H. May GmbH & Co. KG (zukünftig May Design GmbH,

"MAY") beteiligt. MAY ist ein führender Anbieter von Hospitality-Möbeln mit

Standorten in Lehrte und Hamburg. Das vielfältige Produktsortiment besteht aus

Sitzmöbeln und Tischen für den Indoor- und Outdoorbereich von Gastronomie- und

Hotelleriebetrieben, aber auch für Büros sowie für Firmen im Gesundheitswesen.

Das Unternehmen bedient jährlich über 2.000 aktive Kunden mit dem Anspruch hoher

Designkompetenz und Qualität.