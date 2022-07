Warum sich Handwerksbetriebe für die Jehn & Peters GmbH entscheiden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Künzell (ots) - Das Handwerk leidet unter dem Fachkräftemangel. KreativeLösungen sind gefragt. Die Jehn & Peters GmbH unterstützt Handwerks-, Industrie-und Bauunternehmen bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Johann Peters undJulian Jehn setzen dabei auf die sozialen Medien, doch entscheidend ist für diebeiden die genaue Kenntnis der Branche.Wer in letzter Zeit einen Auftrag für einen Dachdecker oder Elektriker hatte,kann vermutlich nachvollziehen, mit welchen Problemen die Handwerksbetriebegegenwärtig zu kämpfen haben. Die Unternehmen würden gern mehr Aufträgeannehmen, doch dazu fehlen ihnen die Fachkräfte. In der Branche hat sichinzwischen herumgesprochen, dass die sozialen Medien eine Möglichkeit bieten,qualifizierte Mitarbeiter von der eigenen Firma zu überzeugen. In denHandwerksbetrieben fragt man sich, ob die Sache wirklich funktioniert - undwelche Agentur man dafür am besten engagiert. "Die sozialen Medien sind einausgezeichneter Kanal für die Mitarbeitergewinnung", sagt Johann Peters von derJehn & Peters GmbH. "Soll die Strategie aufgehen, müssen allerdings die Inhaltestimmen." Sein Geschäftspartner Julian Jehn ergänzt: "Die Inhalte stimmen nurdann, wenn die Agentur in der Branche zu Hause ist." Wir haben die beidengebeten, die wesentlichen Punkte für die Wahl der richtigen Agentur zurMitarbeitergewinnung zusammenzutragen.Erstens: SpezialisierungHandwerksbetriebe setzen häufig auf regionale Agenturen. Diese Agenturen machenjedoch meist viele verschiedene Dinge: Websites, Suchmaschinenoptimierung,Social Media und auch Flyer. Sie decken eine große Zahl an Bereichen ab. DieWahrscheinlichkeit, in all diesen Bereichen Experte zu sein, ist dabei jedochgering. Es handelt sich bei solchen Agenturen um Generalisten, nicht aber umSpezialisten. Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man schließlich auch zum Zahnarztund nicht zum Allgemeinmediziner. Genauso ist es bei der Mitarbeitergewinnung.Ein Handwerksbetrieb sucht sich am besten einen Spezialisten, der sich auf demGebiet auskennt und eine umfangreiche Expertise aufgebaut hat.Zweitens: ZielgruppenverständnisRegionale Agenturen sind zudem selten auf eine bestimmte Branche spezialisiert.Es werden Autohäuser, Steuerberater und Dachdecker gleichermaßen betreut. DieseAgenturen helfen also allen möglichen Branchen. Am Ende helfen sie jedoch, wennüberhaupt, nur unzureichend. Wer auf dem Gebiet der Mitarbeitergewinnung für dasHandwerk erfolgreich sein will, muss sich mit den spezifischen Bedingungen imHandwerk auskennen. Er muss die Sprache der Branche sprechen und die Wünsche derHandwerker kennen. Bei einer Kampagne zur Stellenbesetzung dreht es sich um die