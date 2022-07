Bauspar-Neugeschäft der LBS Südwest legt um ein Drittel zu / Steigende Zinsen unterstreichen Kernnutzen des Bausparens

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben imersten Halbjahr 2022 knapp 68.000 LBS-Bausparverträge über insgesamt 6,23 Mrd.Euro abgeschlossen. Damit verzeichnet die LBS Südwest wieder eine leichteAufwärtsbewegung bei den Stückzahlen. Zugleich ist die vermittelte Bausparsummeim Brutto-Neugeschäft um 35,9 % gestiegen. Das außerkollektive Kreditgeschäfterzielte mit Darlehenszusagen über 1,23 Mrd. Euro einen deutlichenHalbjahrs-Höchstwert. Der Marktanteil nach Netto-Bausparsumme hat imGeschäftsgebiet im ersten Quartal 45,8 % erreicht (2021: 40,9 %).Vielen Menschen wird aktuell bewusst, wie wichtig Sicherheit in derImmobilienfinanzierung ist. Seit Jahresbeginn sind die Zinsen um etwa dasDreifache gestiegen. "Wer kurz vor dem Immobilienerwerb steht, will seineFinanzierung noch zügig unter Dach und Fach bringen. Wer davon träumt, sichertsich jetzt noch günstige Konditionen für die Zukunft. Diese Trends spiegeltunser Rekord-Neugeschäft von 6,23 Mrd. Euro in der ersten Jahreshälfteeindrucksvoll wider", bringt es Stefan Siebert, Vorstandsvorsitzender der LBSSüdwest, auf den Punkt. "Besonders erfreulich ist auch die Tatsache, dasserstmals seit Jahren die Stückzahlen der neu vermittelten Bausparverträge wiedersteigen. Der noch geringe Zuwachs im ersten Halbjahr setzt sich im Juli deutlichfort."Alle Vertriebswege verzeichneten im ersten Halbjahr 2022 ein spürbares Plus. DerLBS-Außendienst steuerte mit insgesamt 1,78 Mrd. Euro knapp ein Drittel zumBrutto-Neugeschäft der LBS Südwest bei, die Sparkassen und BW-Bank vermittelteneine Bausparsumme über insgesamt 2,60 Mrd. Euro. Einen besonders großen Zuwachsvon fast 54 % auf 1,68 Mrd. Euro verzeichnete das sogenannteGemeinschaftsgeschäft, bei dem die LBS-Handelsvertreter gemeinsam mit denSparkassen tätig sind.Die gute Zusammenarbeit zwischen dem LBS-Vertrieb und den Sparkassen/der BW-Bankin Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehört seit vielen Jahren zu denErfolgsfaktoren der LBS Südwest. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen es, einenzentralen Ansprechpartner zu haben, der sie bei ihrer Immobilienfinanzierungkompetent berät, unterstützt und für sie da ist", so Stefan Siebert.Monatliche Belastung kann zur Herausforderung werdenIm historischen Vergleich sind die Zinsen derzeit noch immer moderat, dochangesichts hoher Preise und damit höherer Finanzierungssummen hat einZinsanstieg eine deutliche Veränderung der monatlichen Belastung für Eigentümerzur Folge. Der Immobilienzins ist innerhalb eines Jahres um fast zweiProzentpunkte gestiegen. Bei einer Finanzierungssumme von 400.000 Euro bedeutet