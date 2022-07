Mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland fühlen sich finanziell nicht gut auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Für 80 Prozent der Menschen in Deutschland ist es wichtig, in Finanzfragenselbstbestimmt entscheiden zu können.- 61 Prozent finden es jedoch immer schwieriger, die richtigen Vorsorge- undFinanzentscheidungen zu treffen.- Fast die Hälfte der Menschen bereut eine Finanzentscheidung in derVergangenheit- Mehr als ein Drittel empfindet zudem, dass die zu treffenden Finanz- undVorsorgeentscheidungen immer mehr werden.- Auf unerwartete Wendungen im Leben fühlen sich nur 36 Prozent finanziellvorbereitet.- 64 Prozent der Menschen in Deutschland finden eine persönliche Beratung beiFinanz- und Vorsorgethemen wichtig.Wie fühlen sich die Menschen befähigt, für sich Finanzentscheidungen zu treffen?Dieser Frage ging der Versicherungs- und Finanzberatungskonzern Swiss LifeDeutschland im Rahmen einer Studie nach, bei der im April 2022 mehr als 1.000Personen bevölkerungsrepräsentativ von YouGov Deutschland befragt wurden. EineHaupterkenntnis: mit 61 Prozent sagt die klare Mehrheit der Befragten inDeutschland, dass sie es zunehmend schwieriger finden, die richtigen Vorsorge-und Finanzentscheidungen zu treffen. Zudem sind mehr als die Hälfte finanziellnicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet. 36 Prozent haben sichhingegen bewusst auf unvorhergesehene Risiken finanziell eingestellt. "Daseigene Leben selbstbestimmt und ohne finanzielle Abhängigkeiten oder Ängste zugestalten, ist ein wichtiges Grundbedürfnis vieler Menschen", betont JörgArnold, CEO von Swiss Life Deutschland. "Die Studienergebnisse bestätigen, wiehoch der Beratungsbedarf in Deutschland ist."Großer Mehrheit ist finanzielle Selbstbestimmung wichtigFür 80 Prozent der Studienteilnehmenden ist es ein elementares Bedürfnis, beiFinanzfragen selbstbestimmt entscheiden zu können. 69 Prozent fühlen sich fürden Erfolg oder Misserfolg ihrer finanziellen Vorsorge selbst verantwortlich und63 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass finanzielle Selbstbestimmung undUnabhängigkeit für sie persönlich ein realistisches Ziel sind. Und dennochfühlen sich derzeit 31 Prozent eher weniger selbstbestimmt, wenn es um Geld- undFinanzfragen geht. 45 Prozent der Umfrageteilnehmenden haben dabei in derVergangenheit auch schon mindestens einmal eine wichtige finanzielleEntscheidung getroffen, die sie später gerne rückgängig gemacht hätten. Dabei