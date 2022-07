PAYBACK PAY jetzt auch mit Kreditkarte als Zahlungsmittel / Möglichkeit, beim Einkaufen noch mehr Punkte zu sammeln und zu sparen (FOTO)

München (ots) - Das Bonusprogramm PAYBACK baut seine mobile Zahlungsfunktion in

der erfolgreichen PAYBACK App weiter aus: Ab sofort können Nutzer:innen von

PAYBACK PAY auch eine Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegen und dadurch -

etwa mit der PAYBACK American Express Kreditkarte - beim Einkaufen noch mehr

Punkte sammeln als bisher. "Über 10 Millionen PAYBACK Kund:innen nutzen unser

Programm bereits mobil, und immer mehr bezahlen dabei mit PAYBACK PAY, weil es

praktisch, schnell und sicher ist. Wir sind überzeugt davon, dass der neue

Service, PAY mit einer Kreditkarte einzusetzen, gerne und viel genutzt werden

wird", so Carolin Thomass, Director Mobile Check-out bei PAYBACK.



Laut der Postbank Digital Studie von 2021 führt PAYBACK PAY als mobile

Zahlungsfunktion in Deutschland bei den über 40Jährigen vor Google PAY und Apple

PAY. Bisher können PAYBACK PAY Nutzer:innen ihre IBAN hinterlegen und der zu

bezahlende Betrag wird sofort vom Konto abgebucht. Diese Funktion bleibt

weiterhin erhalten: Kund:innen können somit wählen, welche Zahlungsart sie bei

den PAY Partnern bevorzugen, ihre IBAN oder ihre jeweilige Kreditkarte. Aktuell

gibt es für die Hinterlegung einer Kreditkarte und für die erste Bezahlung damit

555 Extra PAYBACK Punkte on top zu den PAY Punktevorteilen.