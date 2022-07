Pay-TV und bezahlte Videoinhalte auf Wachstumskurs

- Die Gesamtumsätze aus Pay-TV & Paid-Video-on-Demand steigen in Deutschland

2021 um 13,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro

- Für 2022 weiteres Wachstum um 8,8 Prozent auf erstmals über 5 Milliarden Euro

erwartet

- Reichweitenrekord in Deutschland: 22,6 Millionen Pay-TV-Seher:innen im Oktober

2021



Der Markt für Pay-TV und bezahlte Videoinhalte bleibt in Deutschland und der

gesamten DACH-Region auf Wachstumskurs. Der VAUNET, Spitzenverband der privaten

audiovisuellen Medien in Deutschland, dokumentiert diese Entwicklung mit der

Publikation "Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2021/2022", die heute

vorgestellt und mit Branchenvertretern diskutiert wurde.