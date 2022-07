UBS stuft ENEL auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Sam Arie widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie der bisherigen Kursentwicklung europäischer Versorger im Jahresverlauf und verglich sie mit den Veränderungen der Markterwartungen und dem darauf basierenden Kurs/Gewinn-Verhältnis(KGV). Bei Enel tat sich bei den Markterwartungen wenig, das KGV sank jedoch angesichts des Kursrutsches deutlich./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 16:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.