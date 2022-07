Erst wollte Elon, dann doch nicht mehr: Das Hin und Her um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk hat in den vergangenen Wochen für eine Menge Aufregung gesorgt. Auf der Zwitscher-Plattform häufte sich der Protest, an den Börsen ging es für die Twitter-Aktie mal rauf, dann runter, in den letzten zehn Tagen mit klarer Aufwärts-Entwicklung. In den letzten fünf Tagen kam die Aktie auf ein Plus von über zehn Prozent.

60 Seiten Klageschrift



Nach aktuellem Stand will Twitter Musk zur Übernahme zwingen, die Willkür des Milliardärs will das Unternehmen nicht auf sich sitzen lassen. Twitter hat deshalb Klage eingereicht und fordert vor Gericht, dass Musk die vereinbarte Übernahme umsetzt. In der gut 60 Seiten langen Klageschrift beschwert sich Twitter, dass Musk – der den Übernahmevertrag bereits unterschrieben hatte – den Kurznachrichtendienst in ein schlechtes Licht rückt, den Betrieb stört und nicht zuletzt Aktionärsvermögen vernichtet.



Doch wie wird sich ein Prozess auf besagtes Aktionärsvermögen auswirken? Das für Aktionäre wohl beste Szenario wäre, dass das Gericht Musk zur Übernahme zwingt. Schließlich muss Musk dann Twitter für 54,20 Dollar pro Aktie übernehmen. Das ist ein Aufschlag von knapp 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.