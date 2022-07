Nach dem Erfolg des Nachbarn Galileo (ASX: GAL) hat bereits die Ankündigung des Bohrbeginns auf dem Mt. Thirsty JV (MTJV) in West-Australien Anfang August die Aktie von Concio Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) um 13 Prozent nach oben bewegt. Der Conico-Schlusskurs in Australien lag heute früh bei 0,034 AUD, was einer Bewertung von 46 Mio. AUD entspricht.

Nach dem Erfolg des Nachbarn Galileo (ASX: GAL) hat bereits die Ankündigung des Bohrbeginns auf dem Mt. Thirsty JV (MTJV) in West-Australien Anfang August die Aktie von Concio Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) um 13 Prozent nach oben bewegt. Der Conico-Schlusskurs in Australien lag heute früh bei 0,034 AUD, was einer Bewertung von 46 Mio. AUD entspricht.

Wie das Unternehmen mitteilt, liegen alle relevanten Genehmigungen inzwischen vor. 5.000 Meter Bohrungen sind geplant. Dafür wurde bereits ein Mehrzweck-Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrgerät gesichert. Ebenso wurde ein aktualisiertes Heritage Agreement mit den Ngadju unterzeichnet und ein Heritage Survey abgeschlossen.

Ein Team von Experten ermittelt derzeit noch die besten Standorte für Bohrungen. Der Zielfindungsprozess stehe kurz vor dem Abschluss, teilt das Unternehmen mit. Die Callisto-Entdeckung des Nachbarn Galileo (ASX: GAL) liegt nur 200 Meter von der nördlichen Grundstücksgrenze von MTJV. Der aussichtsreiche mineralisierte Horizont ist weitgehend ungetestet und erstreckt sich über weitere 1,5 km auf das MTJV-Grundstück. Das MTJV befindet sich 16 Kilometer nord-nordwestlich von Norseman, Westaustralien, und ist im Besitz von Greenstone Resources (50%) und Conico Limited (ASX: CNJ) (50%). Nach der jüngsten Callisto-Entdeckung durch Galileo (GAL, ASX-Meldung vom 11. Mai 2022) hat sich MTJV daraufhin bemüht, die erste Explorationskampagne zu beschleunigen, um die südliche Erweiterung der Mineralisierung auf den MTJV-Grundstücken zu testen.

Galileo hatte Anfang Mai (GAL, ASX Announcement, 11. Mai 2022) den Abschluss von sechs Reverse-Circulation-Bohrungen bei Callisto gemeldet, die auf eine mineralisierte Sulfideinheit am Kontakt zwischen einer ultramafischen Schwelle und einem Paket von Sedimentgestein abzielen. Eine erste Bewertung der Ergebnisse von Callisto durch Galileo weist auf Ähnlichkeiten im Mineralisierungsstil mit den Platreef-Lagerstätten am nördlichen Rand des Bushveld-Komplexes in Südafrika hin. Die Platreef-Lagerstätten sind von Natur aus sehr groß und verfügen über kombinierte Ressourcen von mehr als 700 Mio. Tonnen bei einem Cutoff-Gehalt von 1 g/t 3PE+Au2 und enthalten Palladium, Platin, Gold, Rhodium, Kupfer und Nickel. Signifikante Abschnitte des Entdeckungsbohrlochs NRC266, das von Galileo in ihrem Besitz gebohrt wurde, umfassen: 33 Meter @ 2,00g/t 3E4 (1,64g/t Pd, 0,28g/t Pt, 0,09g/t Au), 0,32% Cu & 0,30% Ni aus 144m, einschließlich; 6 Meter @ 2,69g/t 3E (2,21g/t Pd, 0,37g/t Pt, 0,11g/t Au), 0,41% Cu & 0,36% Ni aus 159m; und 1 Meter mit 3,21 g/t 3E (2,66 g/t Pd, 0,41 g/t Pt, 0,14 g/t Au), 0,48 % Cu und 0,46 % Ni aus 176 m.

Wichtig für die MTJV ist, dass die jüngste Entdeckung von Galileo auf Callisto nur 200 Meter von der nördlichen Grundstücksgrenze der MTJV entfernt ist, wobei die Ausdehnung des wahrscheinlichen mineralisierten Horizonts auf das MTJV-Gebiet durch Geophysik und Lithologie unterstützt wird (GSR, ASX-Meldung, 16. Mai 2022). Trotz umfangreicher oberflächlicher Bohrungen über dem Ressourcengebiet Mt Thirsty (abgeleitete und angezeigte JORC-Ressourcen von 26,9 Mio. Tonnen mit 0,126 % Kobalt und 0,54 % Nickel) bleibt der aussichtsreiche östliche Rand weitgehend unerprobt (Abbildung 1), wobei nur 3,5 % aller bei Mt Thirsty gebohrten Löcher tiefer als 100 Meter vordrangen, wobei zu beachten ist, dass das Entdeckungsloch von Galileo 144 Meter tief gebohrt wurde. Daher deutet eine erste Überprüfung darauf hin, dass sich weitere 1,5 km des aussichtsreichen mineralisierten Horizonts auf das MTJV-Grundstück erstrecken könnten.

Neben dem noch nicht erprobten PGE-Potenzial führt MTJV eine detaillierte geologische Überprüfung durch, bei der der westliche Rand der Mt Thirsty-Lizenzen auf Lithium-Caesium-Tantal-Potenzial (LCT) untersucht wird. Hiistorische Bohrungen und Kartierungen dokumentieren bereits Pegmatite innerhalb des MTJV-Lizenzgebiets. Wichtig ist, dass sich 150 Meter westlich der MTJV-Lizenzen der Pegmatit Mt Thirsty befindet, wo Galileo zuvor eine Reihe von steil abfallenden, von Norden nach Süden verlaufenden Pegmatiten gemeldet hat. Galileo hat bisher sechs Schürfproben aus glimmerhaltigem Pegmatit (Lepidolith) entnommen, die einen durchschnittlichen Gehalt von 2,3 % Li2O, 1,87 % Rb und 476 ppm Ta2055 ergaben.

Fazit: Die Bohrungen auf Mt. Thirsty sind ganz nach dem Geschmack des australischen Publikums. Die Logik ist einfach: Man weiß, dass Galileo getroffen hat. Jetzt möchte man sehen, ob Conico auf dem Nachbargrundstück nachlegen kann. Besonders wenn man die Platreef-These von Galileo ernst nimmt, stehen die Chancen für einen Erfolg gut, denn solche Systeme zeichnen sich ja gerade durch ihre Größe und Kontinuität aus. Sowohl Galileo wie auch das MTJV würden künftig von der hervorragenden Infrastruktur nahe Norseman profitieren. Das könnte den Zeithorizont für die Entwicklung eines Projekts sicher verkürzen. Auf der entgegengesetzten Seite des Globus laufen bei Conico parallel die Aktivitäten in Ost-Grönland, sowohl in Ryberg wie auf Mestersvig. Das Schiff nach Mestersvig legt heute von Reykjavik ab. Wenn man den Kommentaren auf den Social Media folgt, hadern viele australische Anleger mit dem Engagement in Grönland. In der Tat könnte der Gegensatz zwischen Mt. Thirsty und Ryberg kaum größer sein. Ryberg ist völlig unberührt – niemand hat die sechs Ziele bis dato untersucht. Alles was man weiß ist, dass diese Ziele groß sein könnten. Von Anfang an ist klar: Nur durch ihre Größe könnten diese Ziele den Nachteil fehlender Infrastruktur wettmachen. Den australischen Investoren möchten wir zurufen: Unterschätzt nicht die strategische Lage von Ost-Grönland! Ryberg hat Zugang zum Wasser und liegt praktisch gegenüber von Island, das billige grüne Energie besitzt. Auf Dauer könnte der Spagat zwischen Mt. Thirsty und Grönland für Conico zu groß werden. Das betrifft nicht nur das Management beider Projekte, sondern auch die unterschiedlichen Gruppen von Aktionären, die sich angesprochen fühlen. Grönland könnte in Zukunft vor allem neue Aktionäre aus den nordischen Ländern ansprechen. Für sie liegt die mögliche strategische Bedeutung für Europa auf der Hand.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Conico Ltd halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Conico Ltd für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.