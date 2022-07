Liberty Defense kündigt Update zu Betatests an

Wilmington, MA – 20. Juli 2022 – Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) ( TSXV: SCAN , OTCQB: LDDFF , FRANKFURT: LD2A ), ein führender Anbieter von technischen Lösungen für die Auffindung verborgener Waffen und Bedrohungen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass er Pläne für den Beginn der kommenden Betatests seiner Durchgangs-Sicherheitsschleuse HEXWAVE abgeschlossen hat. Das erste Beta-Gerät wird voraussichtlich bis Ende August 2022 an den Teststandort geliefert.

Das Unternehmen wird Beta-Geräte in verschiedenen Umgebungen einsetzen, darunter in einem Gotteshaus, einem MLB-Stadion und einer großen staatlichen Universität sowie an großen Flughäfen, um dort Mitarbeiter von Fluggesellschaften zu screenen. Aufgrund des gestiegenen Interesses am HEXWAVE und der Fähigkeit des Systems, Personen effizient auf verborgene metallische und nicht-metallische Bedrohungen zu screenen, hat Liberty außerdem die Zahl der geplanten Standorte für die Betatests erweitert. Diese Teststandorte werden auf weitere vertikale Zielmärkte ausgeweitet, darunter ein Kreuzfahrtterminal, Regierungsgebäude und andere. Die Betatests werden in den kommenden 12 Wochen fortgesetzt.

Seit der letzten Produktaktualisierung hat das Unternehmen die Leistung des HEXWAVE-Systems weiter deutlich verbessert und über 45.000 Szenarien mit einer Vielzahl von Bedrohungsarten, Bedrohungsausrichtungen und verschiedenen Körpertypen erfasst, um seine KI-Software (künstliche Intelligenz) zu trainieren. Diese verbesserte Leistung der Durchgangsschleuse ermöglicht eine erweiterte Erkennung moderner, sich ständig weiterentwickelnder Bedrohungen, zu denen auch 3D-gedruckte Waffen sowie Flüssig-, Plastik- und Pulversprengstoffe gehören.

HEXWAVE nutzt Millimeterwellen, fortschrittliche 3D-Bildgebung und künstliche Intelligenz für eine verbesserte Erkennungsleistung und bearbeitet je nach Einsatzkonzept über 720 Personen pro Stunde. Das System bietet dem Sicherheitspersonal automatische „Go/No-Go“-Entscheidungen und Besuchern und Passagieren eine nahtlose Erfahrung.

„Liberty stellt weiterhin die besten und klügsten Köpfe ein, um den Aufbau einer extrem robusten Software- und Hardwarekonfiguration zu unterstützen, während wir uns auf den Start der Betatests vorbereiten“, sagte Bill Frain, CEO von Liberty Defense. „Wir sind von den Fortschritten begeistert und freuen uns darauf, HEXWAVE ab nächstem Monat an unserem ersten Betastandort in der realen Welt zu testen.“