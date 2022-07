"Angesichts des tiefgreifenden Wandels, den die Arbeitswelt aktuell erfährt, müssen sich Unternehmen anpassen, um im Kampf um die Talente wettbewerbsfähig zu bleiben", so Michelle Abbey, CEO von Radancy. "Wir sehen eine enorme Nachfrage seitens der Unternehmen, die sich verstärkt von alten Modellen der Talentakquise, von manuellen Prozessen und Ad-hoc-Tools abwenden und auf den integrierten Ansatz der End-to-End-Plattform von Radancy setzten. Es ist eine aufregende Zeit für unsere Entwicklung. Wir sind zuversichtlich, dass die Branchenexpertise und nachweisliche Erfolgsbilanz von New Mountain die Umsetzung unserer Roadmap beschleunigen und den Mehrwert für unsere Kunden noch weiter steigern wird."

Die Talentakquise ist einer der Grundbausteine für unternehmerischen Erfolg. Jedoch gestaltet sich eine wirksame, breit angelegte Suche nach den „richtigen" Talenten in der „neuen" Arbeitswelt als zusehends schwierig. Radancy bietet eine globale, Cloud-basierte Technologieplattform und Beratungsdienste der Spitzenklasse, die den Rekrutierungsprozess automatisieren und ein hochwertiges, personalisiertes Bewerbererlebnis bieten. So können Kunden genau die Talente finden, die sie brauchen, um ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen.

NEW YORK, NY, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Radancy, der weltweit führende Anbieter von Software- und Servicelösungen für das End-to-End-Recruiting, gab heute die Partnerschaft mit New Mountain Capital bekannt. Die Investition dieser führenden, wachstumsorientierten Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar ermöglicht Radancy eine noch schnellere Entwicklung seiner Softwareprodukte und den Ausbau seines Dienstleistungsangebots, das Unternehmen gezielt bei der Suche, Anwerbung und Einstellung von Talenten unterstützt. Der bisherige Investor Gemspring Capital bleibt als Minderheitsbeteiligter weiterhin im Unternehmen.

Radancy kündigt strategische Investition von New Mountain Capital an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer