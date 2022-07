(Im 7. Absatz wird klargestellt, dass Tytti Tuppurainen Ministerin rpt Ministerin ist. Zudem wurden im 4. und 5. Absatz die Staatshilfeplanungen aktualisiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf baldige Staatshilfen für Uniper haben am Mittwoch den arge gebeutelten Aktien des angeschlagenen Energieunternehmens weitere zweistellige Kursgewinne beschert. Nachdem die Anteile bereits am Vortag um gut zehn Prozent zugelegt hatten, ging es nun zuletzt um fast 14 Prozent auf 11,84 Euro aufwärts.

Während am Dienstag Spekulationen über die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen nach den Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 kursierten, steht an diesem Tag eine mögliche Rettungsaktion des Konzerns im Fokus. Ob wieder Gas durch die Pipeline fließen wird, blieb auch zur Wochenmitte unklar. Hierzu gab es aus Russland widersprüchliche Signale.