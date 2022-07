Ein Rücksetzer ab dem Mittag wurde aber mit der Mitteilung des russischen Energiekonzerns Gazprom in Zusammenhang gebracht, wonach offenbar immer noch Dokumente für die an der Pipeline gebrauchte Turbine fehlen und deshalb die Sicherheit des Betriebs infrage stehe./tih/mis

PARIS (dpa-AFX) - Anleger agieren am Tag vor der dem Ende einer Routinewartung an der Gas-Pipeline Nord Stream 1 recht nervös. Der EuroStoxx 50 bewegte sich am Mittwochmorgen noch über weite Strecken knapp im Plus, dann aber kam mit den etwas schwächer erwarteten US-Börsen und Spekulationen über die Gas-Situation etwas mehr Druck auf. Da half auch die konkretere Meldung nicht, dass für Donnerstag Gaslieferungen durch die Pipeline angekündigt sind. Das geht aus vorläufigen Daten des Netzbetreibers Gascade hervor.

