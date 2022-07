Aktuell steht die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mehr als acht Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap 23.778 US-Dollar (Stand: 20.07.2022, 14:27 Uhr).

Auslöser der jüngsten Erholungsrallye ist die Aussicht, dass die US-Zentralbank Fed weniger stark an der Zinsschraube dreht, erklärte Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research dem Handelsblatt: "Das lässt den Risikoappetit hochschnellen. Bitcoin und Co. orientieren sich offensichtlich an der Entwicklung der traditionellen Aktienmärkte und scheinen überreif für eine Erholungsrally."