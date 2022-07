London (ots) - In einer neuen Umfrage von L.E.K. Consulting räumen

Führungskräfte ein, dass die für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen

erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die Studie gibt Einblicke in

die größten Herausforderungen.



Unternehmen rund um den Globus haben sich zu ökologischen, sozialen und

Governance-Zielen (ESG) verpflichtet. Sie haben aber Schwierigkeiten, diese zu

erreichen. In vielen Fällen klafft eine große Lücke zwischen ihren Ambitionen

und der Umsetzung.





Zu den Hindernissen gehören Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Managementsdarüber, wie kurzfristige geschäftliche und finanzielle Interessen mitlangfristigen ESG-Zielen in Einklang gebracht werden können. Weitere Gründe sindfehlende Prozesse und Kapazitäten zum Aufbau von ESG-Programmen, Unstimmigkeitenin der Strategie, im Produkt- und Dienstleistungsportfolio und in denLieferketten sowie eine nicht darauf abgestimmte Unternehmenskultur. Ebenfallseine große Herausforderung ist es, Anreize zu schaffen und Vergütungsprogrammefür Führungskräfte zu entwickeln, die ESG unterstützen. Die Entwicklung undUmsetzung wirksamer ESG-Programme erfordert ein grundlegendes Überdenken alldieser Punkte - und insbesondere einen größeren internen Konsens über dieKompromisse, die ESG- und Nachhaltigkeitsziele erfordern.Dies sind einige der wesentlichen Ergebnisse einer großen Umfrage unter 400Führungskräften in den USA, Europa und Asien. Durchgeführt wurde sie von derglobalen Strategieberatung L.E.K. Consulting in Zusammenarbeit mit Longitude."Die Unternehmen sind aus guten geschäftlichen und gesellschaftlichen Gründenbereit, nachhaltiger zu werden. Sie sind aber nicht bereit und auf der Ebene derFührungskräfte und des Vorstands noch lange nicht in der Lage, diese Ambitionenauch umzusetzen", kommentiert John Goddard, Partner, stellvertretenderVorsitzender und Leiter des Global Sustainability Centre of Excellence beiL.E.K. Consulting.Unternehmen sehen großes Potenzial bei ESGNachhaltigkeits- und ESG-Themen haben in der Privatwirtschaft einen hohenStellenwert. Mehr als 700 der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen habensich dazu verpflichtet, ihre Netto-Emissionen bis 2050 auf null zu reduzieren.Gleiches gilt für 60 Prozent der Unternehmen aus dem britischen Aktienindex FTSE 100. Und in den USA haben zwei Drittel der S&P 500-Unternehmen Ziele für dieVerringerung ihrer Emissionen.Die meisten Unternehmen mit ESG-Zielen sehen darin weit mehr als nur eine