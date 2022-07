EOS Gruppe verzeichnet stabile Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/22 (FOTO)

Hamburg (ots) - Die EOS Gruppe, internationaler Finanzinvestor und

technologiebasierter Inkassodienstleister mit Hauptsitz in Hamburg, hat sich im

Geschäftsjahr 2021/22 gut und stabil entwickelt. Trotz der Corona-Pandemie und

eines immer aggressiveren Marktumfelds konnte der Gesamtumsatz der Gruppe um 1,6

Prozent gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) in Höhe von 282,5 Millionen Euro ist im Vergleich zum Vorjahr (312,4

Millionen Euro) nur leicht zurückgegangen. Grund dafür ist in erster Linie der

Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen bilanziellen Vorsorgemaßnahmen.

"Den letztjährigen Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren mehr als 6.000

Mitarbeitenden in 24 Ländern, die EOS in einer volatilen Zeit jeden Tag

dynamischer und digitaler machen", betont Marwin Ramcke, CEO der EOS Gruppe.



Auch in Deutschland schließt EOS das vergangene Geschäftsjahr 2021/22

erfolgreich ab: Zwar ist der Umsatz aufgrund der herausfordernden Marktlage im

Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, erreicht jedoch mit 274,8 Millionen Euro

ein weiterhin hohes Niveau. Um seine führende Position auf dem deutschen Markt

zu bestätigen, investierte EOS im letzten Jahr hierzulande über 100 Millionen

Euro in Forderungen und Immobilien. Zudem wurde die Digitalisierung des

Unternehmens vorangetrieben und seine auf Machine-Learning-Algorithmen

basierende Inkassosoftware deutlich weiterentwickelt.