Im Interview erläutert Stefan Groskreutz, Head of Listed Equity bei Kontora Family Office, wie sich Vermögen trotz negativer Nachrichten stabil entwickeln kann.

Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten, Inflationssorgen: Melden sich derzeit viele Mandanten bei Ihnen, die Angst um ihr Vermögen haben?

Wir warten den Anruf des Mandanten nicht ab. Vielmehr machen wir zügig Gesprächsangebote und stellen Informationen zur Verfügung. Dabei warnen wir auch davor, die Bedeutung einzelner Investments zu überschätzen. Denn der Blick auf das Gesamtvermögen ist entscheidend: Die Investments unserer Mandanten umfassen zahlreiche Assetklassen und sind auch regional weit gestreut. So kann sich Vermögen trotz all der Hiobsbotschaften stabil entwickeln.

Die Weltkonjunktur kühlt sich ab. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein Szenario, das auch als perfekter Sturm bezeichnet wird: Eine Rezession, die alle wichtigen Wirtschaftszentren erfasst?

Bei Kontora haben wir keine volkswirtschaftliche Abteilung und geben dementsprechend auch keine Prognosen ab. Wir halten unsere Allokationsentscheidungen ganz bewusst frei von derartigen Überlegungen. Denn für langfristig erfolgreiche Anlageentscheidungen spielen kurzfristige makroökonomische Zyklen keine Rolle.

Was bedeutet für Sie langfristiges Anlegen?

Als Family Office betreuen wir überwiegend Familien. Diese denken häufig dynastisch, was bedeutet, dass praktisch für die Ewigkeit angelegt wird. In jedem Fall setzt unsere Art zu Investieren ein Mindestmaß an Ausdauer voraus. Wir kombinieren immer liquide Anlagen am Kapitalmarkt mit illiquiden in privat organisierten Märkten. Dort haben Investments schon per se längere Laufzeiten, Private Equity Fonds etwa binden das Kapital für rund zehn Jahre. Allein der sorgfältige Aufbau eines Portfolios kann drei Jahre dauern, ehe wir mit der Bewirtschaftung beginnen.



Konjunkturelle Schwankungen sind für Ihre Mandanten also schon deshalb nicht entscheidend, da ihre Investitionstätigkeit häufig mehrere Konjunkturzyklen überdauert.

Genau. Es gibt zudem immer Märkte, die von aktuellen Problemen weniger betroffen sind. Nehmen wir das Beispiel Inflation: Wir sehen derzeit einen massiven Anstieg, der aber vor allem Europa und die USA betrifft. Zahlreiche Länder in Asien verzeichnen aktuell deutlich niedrigere Inflationsraten. Es ist unsere Aufgabe, frühzeitig Felder und Regionen zu identifizieren, die attraktive Investitionen ermöglichen.

Wie müssen Unternehmen beschaffen sein, um der Inflation zu trotzen?

Wir arbeiten mit Managern zusammen, die einen ausgezeichneten Track Record haben. Dazu gehört, dass sie in Unternehmen investieren, die sich in jedem wirtschaftlichen Umfeld behaupten können. Das gelingt insbesondere, wenn das zugrunde liegende Geschäftsmodell stabil und wenig angreifbar ist. Diese Unternehmen besitzen einen sogenannten Burggraben, der über die Zeit sogar erweitert werden kann. Um im aktuellen inflatorischen Umfeld zu bestehen, braucht es als Antwort insbesondere eine erhöhte Preissetzungsmacht.

Wenig zielführend ist es hingegen, immer aktuellen Trends hinterherzulaufen und in Unternehmen zu investieren, die kurzfristig eine gute Wertentwicklung versprechen, aber mittelfristig vielleicht vom Markt verschwinden. Uns geht es in allen Bereichen darum, langfristig zu investieren und nicht zu spekulieren.

Sie haben bereits das Stichwort Private Equity genannt. Lässt sich durch Engagements abseits des Aktienmarkts ein Risikopuffer einbauen?

Unsere Mandanten haben den Vorteil, sich nicht auf liquide Investments beschränken zu müssen. Sie können im ganz großen Teich der Anlagemöglichkeiten fischen und beispielsweise mit anderen produktiven Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt, internationalen Immobilienprojekten und Hedge Fonds ihr Portfolio diversifizieren. Das trägt insbesondere mittel- und langfristig zur Stabilisierung bei. Die meisten Privatanleger haben hier jedoch das Nachsehen, da ihnen bei vielen dieser Investments der Einstieg durch die Regulatorik verwehrt bleibt und sie zudem nicht über das Know-How, den Zugang und die Mittel für einen Einstieg verfügen.

In wie vielen Fonds sind Ihre Mandanten üblicherweise investiert?

Unser Ziel sind fokussierte Gesamtportfolios. Verteilt über alle Assetklassen umfassen diese üblicherweise 25 bis 30 Einzelinvestments, wobei wir unseren Mandanten Positionsgrößen von zwei bis fünf Prozent empfehlen. Investments sollten gut ausbalanciert sein: Sind sie zu klein, können sie die Gesamtperformance nicht positiv beeinflussen. Sind sie zu groß, besteht die Gefahr, dass ein echter Vermögensschaden entsteht, wenn der Verlauf anders ist als geplant.

Derzeit sind viele Anleger verunsichert und fragen sich, ob sie ihr Vermögen umschichten müssen. Auf welche Faktoren ist bei der Portfolioanalyse zu achten?

Ein widerstandsfähiges Portfolio umfasst mehrere Assetklassen, die möglichst wenig korreliert sind. Zudem ist es wichtig, auch mal vom Ende zu denken: Warum kann eine Investition schief gehen und was sind dann die Konsequenzen? Anleger sollten demnach überprüfen, ob ihre Investments nur identische Risiken abbilden und damit insbesondere in Krisenphasen gleichförmig laufen. Ein gegenseitiger Ausgleich ist so nicht möglich.

Darüber hinaus ist es wichtig zu klären, welche Ziele mit dem Vermögen erreicht werden sollen. Schließlich muss die Anlagestrategie darauf abgestimmt sein und evtl. auch im Verlauf angepasst werden. Denken Sie an ein selbst gebautes Haus, das nach einigen Jahren nicht mehr so recht zu Ihren Bedürfnissen passt. Also bauen Sie mal hier eine Ecke an und nehmen dort eine weg. Genauso ist es beim Vermögen. Aber Sie verzetteln sich und die Übersicht geht verloren. Nicht selten haben Anleger zudem Probleme, sich von Investments zu trennen, da eine emotionale Bindung aufgebaut wird.

Wer negative Positionen im Portfolio hat, sollte sich hinterfragen: Warum habe ich ursprünglich investiert? Sind die Gründe immer noch aktuell? Kann ich meine Ziele mit diesen Investments überhaupt erreichen? Wenn es schwerfällt, Antworten auf diese Fragen zu geben, sollten Anleger konsequent sein und verkaufen, andererseits aber auch bereit sein nachzulegen.

Welche psychologischen Aspekte sind wichtig?

Anleger, die von einem Geschäftsmodell wirklich überzeugt sind, werden auch bei Turbulenzen am Aktienmarkt eher rational handeln. Unsicherheit kann jedoch zu Panikreaktionen und Kurzschlusshandlungen führen: Investments werden dann zu denkbar ungünstigen Konditionen aufgelöst.

Anleger sollten grundsätzlich nur in Unternehmen und Geschäftsmodelle investieren, die sie auch wirklich verstehen. Dafür sind zuverlässige Informationen unverzichtbar. Die besten Renditen werden in der Regel erzielt, wenn man zu Zeitpunkten investiert, in denen sich wenig andere Investoren trauen.