Huaweis Ryan Ding Green ICT for New Value

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Bei der Einführung von Lösungen für eine

grüne Entwicklung, die am zweiten Tag der Win-Win-Huawei-Innovationswoche

stattfand, betonte Ryan Ding, Präsident der Carrier Business Group von Huawei,

in seiner Grundsatzrede mit dem Titel "Green ICT for New Value" die

Notwendigkeit, dass Betreiber der Energieeffizienz Priorität einräumen, und

forderte die Einrichtung eines standardisierten, branchenweiten Indikatorsystems

für Energieeffizienz.



Ding erklärte: "Jeder große Fortschritt in der Geschichte ging mit einer

erheblichen Verbesserung der Energieeffizienz bei der Informationsübertragung

einher. Der Anstieg der Kohlenstoffemissionen, der durch den explodierenden

Datenverkehr verursacht wird, wird zu einem globalen Problem, das in den

nächsten fünf bis zehn Jahren angegangen werden muss. Die Steigerung der

Energieeffizienz wird der Weg in die Zukunft sein."