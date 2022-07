Nach virtuellen Hauptversammlungen in den vergangenen Jahren trafen sich die Aktionäre der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding AG am 20. Juli 2022 in der Volkswagen Halle in Braunschweig.

Der Vorstand der Nordzucker AG unterstrich in seiner Rede unter dem Motto "Kurs Zukunft", wie das Unternehmen Nachhaltigkeit, Exzellenz und Wachstum in den nächsten Jahren erreichen möchte. "Unser Fokus liegt auf der Attraktivität nachhaltigen Rübenanbaus, der Reduktion des CO2-Ausstoßes in unseren Werken und der Kosteneffizienz insbesondere durch Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen", erläutert Dr. Lars Gorissen, CEO. "Mögliche Wachstumsfelder der Nordzucker liegen in der Entwicklung neuer Produkte auf Basis von Rübe und Zucker sowie weiteren Akquisitionen im Rohrzuckermarkt. Zusätzlich prüfen wir den Einstieg in den Zukunftsmarkt der pflanzenbasierten Proteine."

Nordzucker AG zahlt 0,80 Euro Dividende



Dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, eine Dividende von 0,80 Euro (Vorjahr: 0,60 Euro) je Aktie zu zahlen, haben die Aktionäre der Nordzucker AG zugestimmt.



Jochen J. Juister als AR-Vorsitzender der Nordzucker AG bestätigt

Als Vertreter der Anteilseigner endete die Amtsperiode von Helmut Bleckwenn, Henrik Madsen und Grit Worsch mit Abschluss der Hauptversammlung. Die Aktionäre wählten Bleckwenn erneut in den Aufsichtsrat mit einer Amtszeit von 3 Jahren, da er dann die für Aufsichtsratsmitglieder vorgesehene Altersgrenze erreicht. Madsen und Worsch wurden von den Aktionären für weitere fünf Jahre in das Gremium gewählt. In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Jochen Johannes Juister als Aufsichtsratsvorsitzender der Nordzucker AG bestätigt.



Nordzucker Holding AG von Zukunftskurs der Nordzucker AG überzeugt

Auf der Hauptversammlung der Nordzucker Holding AG, die gemeinsam mit der Hauptversammlung der Nordzucker AG stattgefunden hat, betonte Jochen Johannes Juister, Vorstandsvorsitzender der Nordzucker Holding AG, in seinem Vortrag: "Als Muttergesellschaft der Nordzucker AG unterstützen wir deren Kurs in die Zukunft und sehen das Unternehmen gut gerüstet, die vor uns liegenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Außerdem möchte ich mich beim Vorstand der Nordzucker AG und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür bedanken, dass sie das Unternehmen weitsichtig, klug und im Interesse der Aktionäre im Geschäftsjahr 2021/22 geführt haben."