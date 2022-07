Freiburg im Breisgau (ots) - Die letzten Jahre waren eine gute Zeit für

Onlineshops: Durch Homeoffice hatten plötzlich viele Menschen die Zeit, sich

ihren Hobbys zu widmen und diese mithilfe von E-Commerce-Plattformen zum Neben-

oder sogar Haupterwerb zu machen. Gleichzeitig war man für viele Anschaffungen

aufgrund der Lockdowns auf den Onlinehandel angewiesen.



Nach mehreren guten, nachfragestarken Jahren müssen nun allerdings viele

Onlinehändler um ihre Existenz bangen. Dies betrifft nicht nur die Neueinsteiger

der jüngsten Zeit. Auch alteingesessene Shops sind zum Teil schlecht

aufgestellt, wenn es darum geht, in Zukunft zu überleben, meint Sven Lang. In

diesem Gastbeitrag verrät der E-Commerce-Experte, wie Onlinehändler ihr Geschäft

zukunftsfest machen können.





Nachfrage sinkt - Onlineshops in der KriseDer Hauptgrund für die Existenzängste des Onlinehandels besteht in der sinkendenNachfrage. Diese hat mehrere Gründe: Einerseits führt die Rückkehr zurNormalität nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 dazu, dass Kunden in die Lädenzurückkehren. Andererseits zeichnen sich bereits neue Krisen ab, die viele umihre finanzielle Sicherheit bangen lassen.Im Vergleich zum Vorjahr wird dem E-Commerce-Sektor deshalb für 2022 ein Sinkender Nachfrage um 20 bis 30 Prozent prognostiziert. Bereits jetzt zeichnet sicheine Intensivierung des Konkurrenzkampfs um die schrumpfende Zielgruppe ab:Shops steigern ihre Marketing-Budgets und optimieren ihre Strategien, um dieKonkurrenz auszustechen.Sichtbarkeit als SelektionsvorteilDie Sichtbarkeit auf Suchmaschinen und in Werbenetzwerken spielt dabei einetragende Rolle. Erreicht ein Shop eine gute Platzierung in denSuchmaschinen-Rankings der relevanten Keywords und schaltet er Werbung, wird ervon der Kundschaft leichter gefunden - er kann dadurch seinen Kundenstammausbauen.Maschinen sehen ein anderes Internet als MenschenFür die Entscheidung, welche Werbeanzeigen geschaltet werden und wo einOnlinehändler in den Suchergebnissen bei Google und Co. auftaucht, sindAlgorithmen verantwortlich. Diese entscheiden auf Basis einer Vielzahl von Datenüber Seiteninteraktionen, Inhalte und Verweildauer darüber, wie relevant eineSeite oder Anzeige für den Nutzer ist.Gleichzeitig erkennen die Algorithmen jedoch auch Mängel, die dem menschlichenAuge oft verborgen bleiben: Fehlen Bildattribute, Meta-Beschreibungen odersonstige Metadaten oder laufen URLs ins Leere, wirkt sich dies negativ auf dieSuchmaschinen-Rankings aus. Ebenso können Inhalte, die sich auf mehreren Seitenwiederholen, sogenannter Duplicate Content, dazu führen, dass einzelne Seitenoder gesamte Websites von den Crawlern der Suchmaschinen ignoriert werden.Auf die inneren Werte kommt es an - wie Metadaten zu einem besserenSuchmaschinen-Ranking beitragenEine effektive Optimierung eines Onlineshops sollte daher nicht nur beimsichtbaren Teil der Webpräsenz ansetzen. Vielmehr spielen die "inneren Werte"der Seite eine tragende Rolle, um die Sichtbarkeit auf Suchmaschinen und inWerbenetzwerken zu erhöhen und von der Kundschaft gefunden zu werden.Diese Offpage-Optimierung sollte am besten gemeinsam mit einem Expertenangegangen werden. Nur so lässt sich garantieren, dass technische Mängel amSeitenaufbau kompetent aufgedeckt und behoben werden. Ergänzend dazu ist zuempfehlen, die Marketingstrategie ebenfalls zu prüfen und gegebenenfalls zuoptimieren, sodass Werbeanzeigen die Zielgruppe kosteneffektiv ansprechenkönnen.Über Sven Lang:Sven Lang ist Geschäftsführer und Founder der Lang Consulting GmbH. Gemeinsammit seinem 20-köpfigen Team konnte er bereits über 800 Kunden im Marketingbegleiten und ihnen helfen, ihr eigenes E-Commerce Business aufzubauen underfolgreich zu skalieren. Sie unterstützen ihre Kunden im E-Commerce durchbewährte Prozesse und erprobte Methoden. Die Kunden profitieren von enormerFachkompetenz und lernen, wie auch sie ihren Onlineshop in Bezug aufSichtbarkeit, Social-Media- und Google-Ads. Kundengewinnung und Markenaufbauoptimieren können. Weitere Informationen unter: https://langconsulting.de