US-Anleihen nochmals etwas leichter

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur anfangs von ihren seit Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Im Verlauf drehte der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) wieder ins Minus, zuletzt verlor er 0,15 Prozent auf 117,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg mit 3,04 Prozent zurück über die 3-Prozent-Marke.

Anfangs profitierten die Anleihen von der wieder eingetrübten Stimmung am Aktienmarkt, das Blatt wendete sich aber. Während es der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdag-Aktienindizes ins Plus schafften, sank bei Anlegern wieder das Interesse an den US-Anleihen. Im Blickfeld blieben wichtige Ereignisse am Donnerstag, darunter die dann anstehende Reaktivierung der Gas-Pipeline Nord Stream 1, aber auch die nächsten Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan.