Open Compute Project Foundation (OCP) kündigt eine bewährte SoC-Disaggregationsschnittstellen-Spezifikation an

AUSTIN, Texas, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die OCP Foundation, die gemeinnützige Organisation, die Innovationen im Hyperscale-Bereich für alle zugänglich macht, gab heute die Veröffentlichung der Bunch of Wires (BoW) -Spezifikation für Chiplet-Verbindungen bekannt. Die BoW-Spezifikation ist ein weiterer Schritt des OCP Open Domain Specific Architecture (ODSA) Projekts auf dem Weg zur Schaffung eines offenen Chiplet-Ökosystems: Sie stellt einen Katalysator für einen neuen Chipmarkt und gleichzeitig ein neues Lieferkettenmodell für integrierte Schaltungen dar. BoW spezifiziert eine physikalische Schicht (PHY), die für die Disaggregation von System on a Chip (SoC) optimiert ist, und ergänzt die Spezifikation OCP ODSA Open High Bandwidth Interconnect (OpenHBI) PHY , die auf High Bandwidth Memory und andere parallele bandbreitenintensive Anwendungsfälle abzielt.

„Die Nachfrage nach spezialisierten Chips hat aufgrund der Vielfalt der Arbeitslasten, wie z. B. bei der Einführung von KI und ML, stetig zugenommen, und wir gehen davon aus, dass dieser Trend noch einige Jahre anhalten wird. Als Reaktion auf diese Nachfrage hat das OCP erkannt, dass es als Katalysator für die Schaffung offener und standardisierter Chiplet-Ökosysteme und neuer Märkte fungieren muss, indem es in Chiplet-Verbindungstechnologie investiert, die zusammensetzbare Chip-Lösungen ermöglicht. Die Veröffentlichung der BoW-Spezifikation ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Anstrengungen zur Entwicklung von Lieferkettenmodellen für zusammensetzbare Chip-Lösungen verstärken werden", erklärte Bill Carter, CTO der OCP Foundation.

Die ODSA BoW PHY-Spezifikation ist sowohl für Standard- (organisches Laminat) als auch für fortschrittliche Gehäusetechnologien optimiert und ermöglicht kosten- und energieeffiziente sowie hochleistungsfähige Designs über eine breite Palette von Prozessknoten. Die Spezifikation wurde so verfasst, dass viele Anwendungsfälle möglich sind, die zu erheblichen Skaleneffekten führen. Es wurde darauf geachtet, so wenig Einschränkungen wie möglich aufzuerlegen und keine erforderlichen Funktionen in die Spezifikation aufzunehmen, die die Designkomplexität bei der Disaggregation eines bestehenden SoC erhöhen könnten.