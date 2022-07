JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen bis 2024 im Schnitt um drei Prozent wegen aktueller Markttendenzen, schwankender Lebensversicherungs-Rückstellungen, dem Neugeschäft und einer erhöhten Schadenhäufigkeit. Er senkte außerdem seine Prognose für die Solvabilitätsquote (Solvency-II) unter anderem wegen Übernahmeaktivitäten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 20:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.