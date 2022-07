Mars kündigt den M&M'S FUNd Advisory Council an, um eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt

M&M'S, stolzer Teil von Mars, unternimmt die nächsten Schritte, um sein Ziel zu erreichen, bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu stärken

NEWARK, N.J., 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute kündigte M&M'S, die kultige Süßwarenmarke, die zu Mars Inc. gehört, den M&M'S FUNd Advisory Council an, eine Gruppe von Experten, die die Programmgestaltung der Marke M&M'S in Bezug auf Vielfalt, Einbeziehung und Zugehörigkeit auf der ganzen Welt vorantreiben wird.