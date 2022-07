96 Prozent der Fachleute für Investitionsprojekte und Bauwesen sind optimistisch in Bezug auf die Zukunft ihres Unternehmens. Die digitale Technologie ist der wichtigste Wachstumstreiber, aber das Veränderungsmanagement muss für eine erfolgreiche Transformation verbessert werden

SCOTTSDALE, Arizona, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Bauprojektmanagement, stellt heute seinen zweiten jährlichen Global Capital Projects Outlook vor. Der Ausblick stützt sich auf Erkenntnisse aus Untersuchungen, die mit 300 der weltweit größten Eigentümer von Investitionsprojekten und Baufachleuten in Nord- und Südamerika, Europa und in der Region Asien-Pazifik durchgeführt wurden.