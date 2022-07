Mars kündigt den M&M'S® FUNd Advisory Council an, um eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt

Newark, N.J. (ots/PRNewswire) - M&M'S, stolzer Teil von Mars, unternimmt die

nächsten Schritte, um sein Ziel zu erreichen, bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl

von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu stärken



Heute kündigte M&M'S®, die kultige Süßwarenmarke, die zu Mars Inc. gehört, den

M&M'S FUNd Advisory Council an, eine Gruppe von Experten, die die

Programmgestaltung der Marke M&M'S in Bezug auf Vielfalt, Einbeziehung und

Zugehörigkeit auf der ganzen Welt vorantreiben wird.