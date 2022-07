LOS ANGELES (dpa-AFX) - Neuer Stoff für "Game of Thrones"-Fans: der US-Sender HBO hat am Mittwoch den offiziellen Trailer für die neue Serie "House of the Dragon" ins Netz gestellt. Die Vorgeschichte der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielt rund 200 Jahre vor den "GoT"-Ereignissen und behandelt die Geschichte des Königshauses Targaryen. Die zehnteilige Serie soll am 21. August in den USA anlaufen und parallel dazu in Deutschland auf Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein.

Der zweieinhalbminütige Trailer ist mit riesigen Drachen, brutalen Kampfszenen und bitteren Machtkämpfen gespickt. Eine Frau werde niemals als Erbin auf den Eisernen Thron steigen, heißt es in einer Szene.

"House of the Dragon" basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" des US-Schriftstellers George R.R. Martin. In der neuen Serie spielen Darsteller wie Olivia Cooke, Rhys Ifans, Emma D'Arcy und Matt Smith mit. Die achte und letzte Staffel der preisgekrönten Fantasy-Saga "Game of Thrones" war im Mai 2019 ausgestrahlt worden./mub/DP/zb