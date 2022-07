SkinPen® Precision jetzt direkt in Deutschland vertreten

Das deutsche Vertriebsteam von Crown Aesthetics wird

von Vertriebsleiterin Petra Knab geleitet



Crown Aesthetics ("Crown"), ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories, Inc.

ion) ("SkinPen"), das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät und der

weltweite Marktführer im Bereich Hautremodellierung, nun auch in Deutschland,

dem größten Markt für ästhetische Produkte in Europa, direkt vertreten ist.



Der Direktvertrieb von SkinPen wird den Fachkräften im deutschen

Gesundheitswesen und ihren Kunden erhebliche Vorteile bringen. Die Kunden haben

nun direkten Zugang zum besten Microneedling-Gerät auf dem Markt, unterstützt

von einem erstklassigen Service in den Bereichen Kundenservice, Schulung,

Marketing und Medical Affairs, den SkinPen Precision-Kunden und -Patienten auf

der ganzen Welt zu Recht erwarten.