Cashfree Payments erhält die Genehmigung der RBI zur Einführung eines Produkts, das den Kauf von börsennotierten Aktien an ausländischen Börsen ermöglicht

Die Lösung ermöglicht es indischen Fintech-Unternehmen, indischen Nutzern Investitionen in ausländische börsennotierte Aktien über UPI oder Net Banking anzubieten

Cashfree hatte die Lösung im Rahmen der Regulatory Sandbox der RBI für grenzüberschreitende Zahlungen erprobt

BENGALURU, Indien, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Cashfree Payments , das führende Unternehmen für Zahlungsverkehrs- und API-Banklösungen gab heute bekannt, dass es von der Reserve Bank of India (RBI) grünes Licht für sein Produkt für grenzüberschreitende Zahlungen erhalten hat. Die Genehmigung erfolgte, nachdem das Unternehmen die Lösung während der zweiten Kohorte der RBI im Rahmen der Regulierungssandbox für grenzüberschreitende Zahlungen erfolgreich getestet hatte. Das Produkt wird es indischen Fintech-Unternehmen ermöglichen, indischen Anlegern den Kauf von Aktien, börsengehandelten Fondsanteilen (ETFs) und anderen an ausländischen Börsen notierten Vermögenswerten über UPI/Net Banking anzubieten. Die grenzüberschreitenden Investitionen fallen in den Geltungsbereich des Liberalized Remittance Scheme (LRS) der RBI. Gemäß der RBI kann das Produkt von beaufsichtigten Unternehmen angenommen werden, sofern es die geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt.

Einer der mühsamsten Schritte für Inder, die in ausländische Aktien investieren wollen, ist die Finanzierung ihrer Konten im Ausland. In der Regel müssen dafür A2-Formulare ausgefüllt, hohe Festgebühren bezahlt und in vielen Fällen sogar eine Bankfiliale aufgesucht werden. Die Lösung von Cashfree Payments macht den Prozess der Zahlungen über UPI, Net Banking und LRS-Compliance integriert, nahtlos und vollständig digital. Anleger können bereits mit kleinen Beträgen ab 1000 INR investieren. Die Lösung bietet auch Einsparungen bei den Fremdwährungsgebühren und schnellere Abwicklungen für den Zugriff auf Gelder.

Bei diesem Modell können sich die Anleger einfach bei einer in Cashfree Payments integrierten App anmelden, ihre grundlegenden KYC-Daten eingeben und mit der Überweisung in indischer Währung (INR) beginnen. Das Unternehmen konvertiert dann den überwiesenen Betrag in eine Fremdwährung, z. B. USD, und überweist ihn an den ausländischen Broker, so dass die Anleger erfolgreich internationale Aktien kaufen können.

Während US-Aktien, meist von großen Technologie- und Pharmaunternehmen, bei indischen Anlegern am beliebtesten sind, arbeitet Cashfree Payments mit mehreren indischen Fintech-Plattformen zusammen, die grenzüberschreitendes Investieren als Funktion anbieten wollen.

Reeju Datta, Mitbegründer von Cashfree Payments, sagte: „Wir freuen uns, dass wir die Testphase der zweiten Kohorte der RBI im Rahmen der regulatorischen Sandbox für grenzüberschreitende Zahlungen erfolgreich abgeschlossen haben. Dieser Erfolg bestätigt unsere Bemühungen, ständig innovative und effektive Lösungen für den Zahlungsverkehr zu entwickeln. Unsere Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen soll das Investieren in ausländische Aktien einfacher und bequemer machen, indem sie Kleinanlegern ermöglicht, Zahlungen über lokale Zahlungsmethoden zu tätigen. Das Produkt wurde anhand verschiedener Parameter bewertet, und die Auswertung bestätigt erneut die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität, die ein Markenzeichen der Cashfree Payments-Systeme ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem indischen Fintech-Ökosystem und bieten indischen Investoren Zugang zu internationalen Investitionen."

