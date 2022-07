Wirtschaft Niedrigste Erdbeerernte seit 24 Jahren erwartet

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erntemenge der im Sommer frisch geernteten Erdbeeren wird in diesem Jahr voraussichtlich so gering ausfallen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einer vorläufigen Schätzung am Donnerstag mit.



Die zu erwartende Erntemenge von Erdbeeren im Freiland liegt demnach im Jahr 2022 deutschlandweit bei rund 91.300 Tonnen. Das ist die niedrigste Erntemenge seit 1998, als 81.500 Tonnen Erdbeeren geerntet wurden. Damit liegt die diesjährige Erntemenge voraussichtlich fünf Prozent unter der - gegenüber den vorangegangenen Jahren - schon sehr geringen Erdbeerernte 2021 von rund 96.000 Tonnen.