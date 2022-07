JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan geht bei Merck KGaA besonders optimistisch in den Quartalsbericht am 4. August. Analyst Richard Vosser setzte die Papiere des Pharmakonzerns in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick daher auf "Positive Catalyst Watch". Die grundsätzliche Einstufung beließ er mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight". Vosser rechnet mit starken Ergebnissen und einer Erhöhung der Jahresziele. Danach dürften die Markterwartungen anziehen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

