NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Walldorfer hätten im zweiten Quartal durchwachsene Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Starkes Cloud-Geschäft sei aufgewogen worden von schwachen Lizenzumsätzen. Der neue Ausblick für das operative Ergebnis 2022 sei eher mau. Er rechnet mit sinkenden Markterwartungen im einstelligen Prozentbereich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 105 Euro