Symrise-Konkurrent Givaudan kann höhere Kosten nur teilweise kompensieren

VERNIER (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Luxusparfüms, eine fortgesetzte Erholung im Geschäft mit Lebensmittelzusätzen und Preiserhöhungen treiben das Umsatzwachstum des Schweizer Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan an. Allerdings lasten hohe Kosten auf der Profitabilität, da diese nur mit Verzug an die Kunden weitergegeben werden können. Insgesamt sollten die Resultate bei den Anlegern aber gut ankommen, da das Wachstum aus eigener Kraft und die operative Marge über den Markterwartungen lägen, erklärte Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research. Die Aktien stiegen am Morgen vorbörslich um knapp ein Prozent.

Im ersten Halbjahr steigerten der Konkurrent des Dax-Konzerns Symrise den Umsatz um 8,3 Prozent auf 3,65 Milliarden Franken (3,68 Mrd Euro), wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Aus eigener Kraft, also ohne Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen sowie um Währungseinflüsse bereinigt, ergibt sich ein Plus von 6,2 Prozent. Dieses organische Wachstum lag im zweiten Quartal damit bei 7,9 Prozent.