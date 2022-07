MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Das gesenkte operative Ergebnisziel der Walldorf spreche für moderater sinkende Markterwartungen als in früheren Rezessionsszenarien, schrieb Analyst Knut Woller am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das zeuge vom Erfolg der Umstellung des nun besser kalkulierbaren Geschäftsmodells. Der Markt dürfte zwar negativ reagieren, so Woller. Er hält den Schritt aber bereits für eingepreist./ag/mis

