Niedrigste Erdbeerernte seit 24 Jahren erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im laufenden Jahr sind in Deutschland voraussichtlich so wenige Erdbeeren geerntet worden wie seit 24 Jahren nicht mehr. Das Statistische Bundesamt erwartet auf der Grundlage repräsentativer Vorerhebungen eine Menge von 91 300 Tonnen Freilandfrüchten. Das wäre die niedrigste Erntemenge seit 1998, als 81 500 Tonnen gepflückt wurden, wie die Behörde am Donnerstag berichtete. Zum bereits schwachen Vorjahr ging die Menge noch einmal um 5 Prozent zurück. Die Bauern haben die Anbauflächen auch wegen der schwachen Nachfrage auf 9700 Hektar verringert. Das ist der niedrigste Wert seit der Jahrtausendwende. Ähnlich sieht es beim Spargel aus, dessen Menge mit 113 100 Tonnen knapp 10 Prozent unter dem Sechsjahresschnitt lag. Auch hier wurde die Fläche reduziert./ceb/DP/zb