Gold unter 1.700 $/oz

2021 liegt der Anteil der Wind- und Solarenergie am Primärenergieverbrauch bei 11,6 % und der Anteil der Energie aus Gas (25,6 %), Kohle und Öl bei 73,2 %.SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: „Nord Stream 2 geht nicht ans Netz“. „Wir müssen so schnell wie möglich aus den Gaslieferungen raus, völlig egal, was morgen mit Nord Stream 1 passiert“. „Der SPD-Generalsekretär wies zudem darauf hin, dass sich die Bundesregierung eigene Gedanken darüber mache, wie man die Einsparung in Deutschland vorantreiben könne“.Kommentar: Frieren für die Ideologie anderer.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 53.126 Euro/kg, Vortag 53.569 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 18,52 $/oz, Vortag 18,72 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 851 $/oz, Vortag 877 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.795 $/oz, Vortag 1.810 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 106,69 $/barrel, Vortag 106,40 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,7 % oder 2,9 auf 103,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico 4,4 %, Newmont 4,3 % und Barrick 3,7 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 13,6 %, Wesdome 6,3 % und Chesapeake 5,1 % nach. Belo Sun ziehen 30,6 % und Entree 5,3 % an. Bei den Silberwerten fallen Hochschild 6,0 % sowie New Pacific und Excellon jeweils 5,6 %. Santacruz können 18,0 %, Guanajuato 8,5 % und Bear Creek 6,8 % zulegen.