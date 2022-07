PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Juli leicht verschlechtert. Gegenüber dem Vormonat fiel der Indikator des Statistikamts Insee um einen Punkt auf 103 Zähler, wie Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Erwartungen von Analysten wurden getroffen. Im Dienstleistungssektor, in der Industrie und am Bau trübte sich die Stimmung jeweils ein. Im Einzelhandel blieb die Stimmung stabil./bgf/stk