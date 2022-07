Blender Bites strebt Notierung an einer großen Börse an

Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen zwar einen möglichen Wechsel seiner Börsennotierung in Erwägung zieht, jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder eine Börsennotierung an einer anderen Börse beantragt, noch eine Entscheidung über die Beantragung einer Börsennotierung getroffen hat. Der Abschluss eines Wechsels unterliegt der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung der geltenden Börsenzulassungsanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Wechsel stattfinden wird oder dass die Konsolidierung dazu führen wird, dass das Unternehmen die geltenden Börsenzulassungsanforderungen erfüllt.

„Die Notierung an einer großen Börse würde unser Engagement und unsere Entschlossenheit demonstrieren, unseren Shareholder Value zu steigern. Gleichzeitig steigern wir unsere Bekanntheit, indem wir unser Anlegerpublikum vergrößern“, erklärte Nima Bahrami, Director des Unternehmens.

Blender Bites hat im vergangenen Jahr rasche Fortschritte gemacht, insbesondere in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022, da die Nachfrage über neue und bestehende Vertriebskanäle erheblich gestiegen ist. Auf der Grundlage der vom Management für 2022 prognostizierten Produktionsaufträge großer Vertriebshändler und Einzelhandelsgeschäfte in Kanada und den Vereinigten Staaten erwartet das Unternehmen auch künftig weiteres robustes Wachstum.

21. Juli 2022 – Vancouver, British Columbia – Blender Bites Ltd. („Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen, biologischen und pflanzlichen, vorportionierten gefrorenen funktionellen Lebensmitteln befasst, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine mögliche Aufstufung seiner Börsennotierung an einer großen Börse anstrebt. Blender Bites geht davon aus, dass dieser Schritt dem Unternehmen nicht nur erlauben wird, seine Finanzierungsmöglichkeiten auszubauen, da es sowohl für institutionelle als auch für private Anleger attraktiver wird, sondern dass er auch das Wachstum und die Expansion von Blender Bites fördern wird.

Blender Bites strebt Notierung an einer großen Börse an

