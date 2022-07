Diese soll eine Förderung von 40.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr vorbereiten. Das Unternehmen verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 44 Millionen $ und ist somit gut finanziert, um seine Ambitionen in Bezug auf die Lithiumkarbonatproduktion in Argentinien weiter zu verfolgen.

Tolillar Salar liegt etwa 3 Autostunden von San Antonio de los Cobres (Vorhandsein aller wichtigen Dienstleistungen inklusive Treibstoff- und medizinischer Versorgung) und 6 Autostunden von der Provinzhauptstadt Salta entfernt. Die Versorgung des Projektgeländes ist über ein gut unterhaltenes, befestigtes und unbefestigtes Straßennetz sowie über eine Schotter- und Erdstraße, die innerhalb von 10 Kilometern um das Projekt verläuft, gesichert. Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem Pazifikküstenhafen von Antofagasta, Chile. Eine 600-Megawatt, 375 Kilovolt Stromleitung zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 Kilometer nördlich des Grundstücks. Eine Erdgasleitung verläuft weniger als 10 Kilometer östlich des Projektgebiets.

Tolillar Salar – Historische Explorationstätigkeiten

Seit 2012 fanden auf dem Projektgelände mehrere Erkundungen statt, einschließlich Oberflächen-Soleprobenkampagnen, Grabensoleproben, flache Bohrlochproben sowie einer Vertical Electrical Sounding-(VES)-Untersuchung. 2018 wurden Explorations- und Bohrproben aus flachen Gräben und flachen Bohrlöchern entnommen. Dies schloss gepumpte Proben während der Bohrungen mit ein. Laborergebnisse der Pumpversuche zeigten unter anderem, dass die unterirdische Sole im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets ebenfalls angereicherte Lithiumkonzentrationen aufweist. Insgesamt wurden in Bohrlochproben Lithiumkonzentrationen von bis zu 504 mg/L festgestellt. Das Verhältnis von Magnesium zu Lithium scheint bei Tolillar Solar sehr niedrig zu sein, was für eine traditionelle Aufbereitung günstig ist. Erste Ergebnisse für Lithium- & Kaliumkonzentrationen aus Oberflächenproben unterstützen ein sehr günstiges Produktionsszenario, zumal die Sonneneinstrahlung insbesondere in den Sommermonaten Oktober bis März sehr intensiv ist, was zu extrem hohen Verdunstungsraten führt. Trotz der genannten Explorationstätigkeiten wurde ein Großteil des Konzessionsgebiets noch nie ausgiebig mit modernen Explorationsmethoden erkundet.

Tolillar Solar – Eigene Explorationstätigkeiten …

Im November 2020 teilte das Unternehmen mit, dass eine VES-Untersuchung den Schluss zulässt, dass der Solekörper, der im nördlichen Teil des Salars vorherrscht, sich weit nach Süden erstreckt und zudem das Konzept unterstützt, dass das Becken im Salar Tolillar dem benachbarten, produktiven Salar Hombre Muerto ähnlich ist. Ähnlich wie bei Hombre Muerto und anderen nahegelegenen lithiumreichen Salarbecken in der Region bilden tertiäre Sedimentgesteine das beckenbegrenzende Gestein im Westen des Tolillar Salar und haben wahrscheinlich zu ähnlichen Bedingungen für die Beckenfüllung geführt. Das potenziell günstige Aquifer-Ziel, das in der VES-Studie identifiziert wurde, erstreckt sich über die südlichste Ausdehnung des vermessenen Gebietes hinaus und scheint tiefer zu reichen als das, was die Geräte messen konnten, was eine Mächtigkeit von mindestens 170 Metern ergibt. Darüber hinaus zeigten die VES-Ergebnisse, dass sich der Solekörper, der bei der ersten geophysikalischen Untersuchung als durchdringend identifiziert wurde, über weitere 10 Quadratkilometer in den südlichen Teil des Tolillar Salar erstreckt. Er wird mit einer Mächtigkeit zwischen 73 Metern und mindestens 267 Metern gemessen und erstreckt sich tiefer als das, was die VES-Ausrüstung messen konnte.

… führen zu ersten positiven Resultaten

Auf Basis dieser Erkenntnisse initiierte Alpha Lithium im Dezember 2020 eine dreiphasige Bohrkampagne, deren Zweck es ist, Lithium-Sole-Proben aus der Tiefe zu sammeln und diese zu verwenden, um mit der Evaluierung des Direct Lithium Extraction (DLE)-Prozesses zu beginnen, den das Unternehmen einzusetzen beabsichtigt. Bis November 2021 konnte die Bohrkampagne mit insgesamt 6 Produktionslöchern abgeschlossen werden. Die Bohrergebnisse zeigten eine kontinuierliche Verbesserung, und die zuletzt getesteten Bohrlöcher wiesen konstante Lithiumgehalte zwischen 345 und 351 mg/L auf. Die ersten drei Explorationsbohrungen ergaben bei Pumpversuchen mit Durchflussraten zwischen 55 und 100 m3/Stunde Lithiumgehalte zwischen 194 und 218 mg/L. Bei der letzten Bohrung mit einer Lithiumkonzentration von 351 mg/L erreichte die Durchflussrate 130 m3/Stunde. Eine höhere Pumprate war machbar, wurde aber durch die maximal erreichbare Kapazität der Pumpanlage begrenzt. Zusätzlich zu den hohen Durchflussraten und Lithiumkonzentrationen produzierte der Tolillar Salar auch Sole mit sehr geringen Verunreinigungen. So lag beispielsweise das Verhältnis von Magnesium zu Lithium zwischen 4,90 und 5,37, wobei der Durchschnitt der fünf Bohrungen bei 5,0 lag, ein Ergebnis, das im oberen Quartil der Salare in Argentinien liegt. Aufgrund vielversprechender historischer Daten im Tolillar Salar entschied sich Alpha Lithium dafür, alle Bohrungen als Produktionsbohrungen und nicht als Kernbohrungen durchzuführen. Kernbohrungen sind zwar schneller zu bohren, führen aber nicht zu pumpfähigen Bohrungen, bei denen traditionelle Aquifertests durchgeführt werden können, um hydraulische Parameter zu erhalten. Kernproben liefern lithologische Daten, deren Analyse Monate dauern kann, wobei das Ziel lediglich darin besteht, das Wissen über die Eigenschaften des Reservoirs, wie etwa die drainierbare Porosität, zu verbessern. Produktionsbohrungen sind sofort produktionsfähig, können protokolliert werden, um die effektive Porosität und Permeabilität zu bestimmen, und können Fließtests unterzogen werden, um die Parameter der Soleförderbarkeit und die Chemie der zusammengesetzten Sole zu bestimmen, die letztendlich für die Lithiumverarbeitung benötigt werden.

Ziel ist es, nach Abschluss der gesamten Bohrkampagne eine erste eigene Ressourcenschätzung für Tolillar Salar zu erstellen und zu veröffentlichen.

Hombre Muerto

Seit März 2022 besitzt Alpha Lithium mehr als 5.000 Hektar im argentinischen Salar Hombre Muerto, der weithin als einer der hochwertigsten produktiven Lithium-Sole-Salare der Welt gilt und nur mit dem Salar de Atacama in Chile vergleichbar ist. Die Gesellschaft wird im Hombre Muerto Salar, der für seine hochwertige Sole mit rekordverdächtig hohen Lithiumkonzentrationen und außergewöhnlich geringen Verunreinigungen bekannt ist, von wichtigen Akteuren umgeben sein. Er beherbergt den Betrieb Fenix von Livent Corp, der seit über 25 Jahren in der kommerziellen Produktion ist. In Hombre Muerto befindet sich auch das Projekt Sal de Oro des koreanischen Giganten POSCO, das dieser von Galaxy Resources Limited für 280 Millionen US$ erworben hat. Darüber hinaus ist der südliche Teil von Hombre Muerto die Heimat von Galaxy, das vor kurzem eine Fusion mit Orocobre Limited im Wert von 4 Milliarden AU$ bekannt gab. Auf dem Grundstück wurde eine kleine VES - Untersuchung durchgeführt, die das Vorhandensein der bekannten, darunter liegenden produktiven Zonen des Hombre Muerto Salar bestätigte.

Großes Investoreninteresse ist garantiert, PEA wird zum Game-Changer

Alpha Lithium hat im Lithium-Dreieck sofort Gas gegeben und neben der Exploration gleich die Möglichkeit der Verarbeitung evaluiert. Das Management um CEO Brad Nichol und Country Manager David Guerrero, der sich in der Gegend bestens auskennt und bereits im Hombre Muerto Salar Erfolge vorzuweisen hat, muss sich bei der noch nicht feststehenden Ressourcenbasis unheimlich sicher sein, wenn es gleich Produktionsbohrungen durchführen lässt. Ebenso sicher, wie etwa ein Dutzend hochkarätiger Investoren aus dem Lithium-Bereich, die mit dazu beitrugen, dass Alpha Lithium im Februar 2021 statt ursprünglich geplanten 10 Millionen CA$ ganze 23 Millionen CA$ an frischem Kapital finanzieren konnte. Im November 2021 versuchte Alpha Lithium nochmals 13 Millionen CA$ an frischen Mitteln generieren, woraus im Endeffekt 25 Millionen CA$ wurden. Damit ist Alpha Lithium für die anstehenden Entwicklungsschritte ausreichend finanziert. Jüngst hat das Unternehmen ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für eine skalierbare, kommerzielle Produktionsanlage zu erstellen, die in der Lage ist, bis zu 40.000 Tonnen hochreines Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Dies dürfte Alpha Lithium in ganz neue Sphären katapultieren.

