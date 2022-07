Sartorius weiter auf Wachstumskurs

Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022: Umsatz wechselkursbereinigt +20,9

Prozent, operatives EBITDA +25,6 Prozent, operative EBITDA-Marge bei 33,9

Prozent

- Ausblick für 2022 bestätigt: Umsatzanstieg von 15 bis 19 Prozent und operative

EBITDA-Marge von rund 34 Prozent erwartet

- Unsicherheiten aufgrund der globalen politischen und wirtschaftlichen

Situation weiter hoch



Der Life-Science-Konzern Sartorius hat im ersten Halbjahr 2022 Umsatz und Ertrag

mit zweistelligen Zuwachsraten gesteigert und seinen Ausblick für das

Geschäftsjahr 2022 bestätigt.





"In einem zunehmend herausfordernden Umfeld hat sich Sartorius im erstenHalbjahr gut entwickelt. Beide Sparten sind deutlich gewachsen und haben trotznegativer Währungseinflüsse erneut hohe Ertragsmargen erzielt. Weltweit habenwir seit Jahresbeginn rund 2.000 neue Stellen geschaffen, und unsere jüngstenAkquisitionen tragen im erwarteten Umfang zur positiven Geschäftsentwicklungbei. Angesichts der guten Auftragslage bestätigen wir trotz der gestiegenenInflation und rückläufiger coronabedingter Nachfrage unsere Jahresprognose sowieunser ambitioniertes Investitionsprogramm. Allerdings bleiben die globalenpolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die damit einhergehendeangespannte Situation in den Lieferketten und somit auch diePrognoseunsicherheiten hoch", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg.Geschäftsentwicklung des Konzerns 1Der Umsatz des Sartorius Konzerns stieg im ersten Halbjahr auf Basis konstanterWechselkurse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20,9 Prozent (nominal: +26.5Prozent) auf rund 2.060 Millionen Euro. Haupttreiber der guten Entwicklung warenorganische Zuwächse sowohl in der Labor- als auch in der Bioprozesssparte,während Akquisitionen2 knapp 2 Prozentpunkte zum Umsatzanstieg beisteuerten.Alle drei Geschäftsregionen - EMEA3, Amerika und Asien | Pazifik - wuchsenwechselkursbereinigt prozentual zweistellig. Die pandemiebedingtenBeschränkungen in China hatten einen relativ geringen Einfluss auf das Wachstum.Auch der Auftragseingang entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen underreichte 2.169 Millionen Euro (wechselkursbereinigt: -4,8 Prozent, nominal:-0,5 Prozent). Der Vorjahreszeitraum war vor allem in der Sparte BioprocessSolutions von einer außergewöhnlich hohen Nachfrage im Zusammenhang mit derCoronavirus-Pandemie und einem veränderten Bestellverhalten einiger Kundenbeeinflusst, die Aufträge weiter im Voraus platziert hatten als üblich.Als Folge des starken Umsatzwachstums stieg das operative EBITDA im erstenHalbjahr um 25,6 Prozent auf 697 Millionen Euro. Die daraus resultierende Marge