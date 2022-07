Exploit will neues Diamantbohrprogramms im August starten

Wichtigste Eckdaten:

- Exploits hat mit der Firma Majors Contracting Limited aus Deer Lake (NL) einen Vertrag über Bohrungen mit 6.000 bis 10.000 Meter Gesamtlänge unterzeichnet

- Ergebnisorientierte Bohrkampagnen auf vorrangigen Zielen einschließlich Titan, Duder Lake und Gazeebow

- Historische, oberflächennahe Bohrungen im Gebiet Titan durchteuften eine Goldmineralisierung auf Abschnitten von 11,82 m mit 1,68 g/t Au bzw. 5,25 m mit 6,77 g/t Au

President und CEO Jeff Swinoga sagt dazu: „Das Team von Exploits freut sich sehr darauf, mit dem Bohrprogramm auf unseren ersten drei vorrangigen Zielen zu beginnen. Wir warten auch mit Spannung auf die Ergebnisse unserer umfangreichen Kampagne mit hochauflösenden Bodenuntersuchungen entlang der Appleton-Verwerfung, die in Kürze erwartet werden. In einem kurzen Zeitraum von nur sechs Monaten haben wir die Weiterentwicklung von drei vorrangigen Bohrziele vorangetrieben und sind weiterhin dabei, eine Pipeline mit zusätzlichen Zielen für Bohrungen aufzuschließen. Seit der Übernahme der Leitung von Exploits im letzten Jahr hat unser Team an einem disziplinierten, systematischen Ansatz gearbeitet, um eine der größten Liegenschaften im weitgehend unerkundeten Goldgürtel im Zentrum Neufundlands zu bewerten. Unsere Geologen folgen weiterhin unserer Exploration 2.0-Methode, die zu einer detaillierten Scorecard-Rangliste führt, die alle verfügbaren Datensätze und Interpretationen enthält. Dieses bevorstehende Bohrprogramm wird auch die Empfehlungen unserer Partnerschaft mit Simcoe Geoscience für das Ziel Titan, das entlang der Projektionen der nordöstlichen goldhaltigen Struktur Valentine Lake liegt, berücksichtigen.“