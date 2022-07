WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat wegen der Kosten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und wegen schwacher Lizenzgeschäfte seinen Ergebnisausblick gekappt. Doch das Tagesgeschäft läuft insbesondere bei der Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz nach Angaben des Managements um Chef Christian Klein so gut, dass die Walldorfer am Donnerstag eine Erhöhung der Ziele für 2025 in Aussicht stellten. Derzeit hat der Konzern aber noch mit Sonderkosten wegen des Ukraine-Kriegs, hohen Investitionen ins Cloudgeschäft sowie dem düsteren wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen, was die Gewinne abschmelzen ließ.

Am Markt kam das Bündel an Nachrichten schlecht an, die Aktie verlor zum Handelsstart 3,6 Prozent. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen nach einem enttäuschenden Ausblick. Die US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb in einer ersten Stellungnahme, SAP hätte im zweiten Quartal durchwachsene Ergebnisse erzielt. Der neue Ausblick für das operative Ergebnis 2022 sei eher mau, hieß es weiter.