Marvel beginnt Explorationsarbeiten in Gander North, Neufundland

21. Juli 2022. Vancouver, B.C. – Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); („Marvel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn des Explorationsprogramms 2022 in der 100% unternehmenseigenen Liegenschaft Gander North (die „Liegenschaft“) bekanntzugeben. Das Explorationsprogramm begann im Juni mit den ersten Explorationsarbeiten. Diese Arbeiten identifizierten zahlreiche Anzeichen für Quarzgänge, einschließlich Ausbisse und Flotationskörper. Bisher genommene Oberflächenproben wurden zur Analyse geschickt. Ergebnisse stehen noch aus. Weitere Sucharbeiten und geologische Kartierung werden an durch die ersten Arbeiten identifizierten wertvollen Zielen folgen. Eine genaue Überprüfung öffentlich zugänglicher Datensätze identifizierte mehrere nordöstlich verlaufende magnetische Linearstrukturen mit verbundenen Faltungen, was auf eine Fortsetzung der Trends aus dem nahegelegenen Goldprojekt Gander, in dem Goldbodenanomalien mit bis zu 756,1 ppb identifiziert wurden, hinweist (https://temp.sassyresources.com/PressReleases/Sassy%20Jan%2027%20NR%20 ...). Hochauflösende geophysikalische Untersuchungen, die zur besseren Definition und Abgrenzung dieser magnetischen Trends beitragen sollen, sind für dieses Gebiet geplant. Ein für den Herbst geplantes Bohrprogramm wird auf diese Arbeiten sowie Oberflächenuntersuchungen und Kartierung ausgerichtet sein.

Über die Liegenschaft Gander North

Die Liegenschaft Gander North umfasst 478 zusammenhängende Konzessionen über 11.785 Hektar und liegt nordöstlich von Gander, Neufundland (Abbildung 1). Die Liegenschaft befindet sich in der Zone Gander, nahe der Verwerfungszone Dog Bay-Appleton-Grub, einer weitflächigen Krustenzone, die sich von der Nordküste Neufundlands fast 200 Kilometer südwestlich nach Gander erstreckt. Strukturkorridore in Zentral-Neufundland sind erwiesenermaßen eng mit jüngsten Goldentdeckungen verbunden, einschließlich New Found Golds Projekt Queensway, etwa 20 Kilometer von Marvels Projekt entfernt, ein Gebiet mit beachtlichem Potenzial, das vor kurzem in einem Artikel der Financial Post Schlagzeilen machte (https://financialpost.com/commodities/mining/eric-sprott-makes-his-big ...).